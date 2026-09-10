[오피셜]'이강인 원더골' 라리가 대문 장식 초대박! 로번 연상케 하는 '이달의 골'…"눈부신 개인플레이로 균형 깨버려"

이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

epa13179601 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드 데뷔골이 리그 이달의 골로 선정됐다. 아르헌 로번을 연상케 한다는 극찬까지 받은 골이다. 원더골에 걸맞게 전문가와 팬들 사이에서도 인기 폭발이었다.

스페인 라리가는 9일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '이강인이 터뜨린 골이 라리가 8월 이달의 골로 선정됐다'고 밝혔다. 이강인의 사진은 라리가 홈페이지 대문을 장식했다.

이강인은 지난달 20일 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 1라운드 개막전에 교체로 출전해 상대 골망을 흔들었다. 이강인은 오른쪽 측면에서 공을 컨트롤한 뒤 페널티 박스 안쪽으로 방향을 틀어 드리블했고, 여러 수비수를 지나친 뒤 중거리 슈팅을 때렸다. 공은 그대로 골문 상단 구석으로 빨려 들어갔다. 바이에른 뮌헨 레전드 로번이 전성기 시절 즐겨하던 플레이와 유사했다. 이 득점 이후 팬들도 이강인의 플레이가 로번과 닮았다며 비교하기 시작했다.

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AFP연합뉴스

결과적으로 이 경기를 승리로 이끈 것은 이강인이었다. 이강인이 득점하기 전까지 양팀은 팽팽한 균형을 이뤘지만, 그가 투입된 후 흐름이 완전히 바뀌었다. 리그도 인정할 수밖에 없는 맹활약이었다.

라리가는 '경기는 70분까지 득점 없이 이어졌지만, 이강인이 눈부신 개인플레이로 균형을 깨뜨렸다'며 '이로써 아틀레티코의 공격수는 팀에서 치른 공식 데뷔전을 가장 완벽한 방식으로 마무리했다'고 평가했다.

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이번 라리가 이달의 골 최종 수상자는 전문가 투표 60%와 팬 투표 40%로 합산해 선정됐다. 이강인의 화려한 기술이 전문가와 팬 모두를 사로잡은 것이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com