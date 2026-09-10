'이강인 챔스 데뷔전' 현지 관심 미쳤다! 당대 최고 스타 박지성 끌어안은 광고까지 화제…"6살 때부터 슛돌이로 한국 대스타였어"

'날아라 슛돌이' 시절 이강인. 사진=마르카

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in with teammates during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

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[스포츠조선 강우진 기자]이제 아틀레티코 마드리드의 중심에는 이강인이 있는 것으로 보인다. 현지 매체가 아틀레티코 소속으로 이강인의 첫 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 데뷔전을 앞두고, 그를 집중 조명했다.

스페인 마르카는 9일(한국시각) '두 차례 UEFA 챔피언스리그에서 우승한 이강인이 이번에는 안필드(리버풀의 홈 경기장)에서 데뷔전을 치른다'고 보도했다.

이강인은 그리즈만의 후계자로 큰 기대를 모으고 있는 선수다. 안필드에서 또 한 번 스포트라이트를 받게 될 것으로 예상된다. 이강인은 파리생제르망(PSG) 소속으로 UEFA 챔피언스리그에서 두 번이나 우승컵을 들었다. 화려한 커리어를 바탕으로 한국에서의 인기도 상당하다. 외신도 이를 잘 알고 있다.

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매체는 '이러한 명성과 책임감은 이강인에게 전혀 낯선 것이 아니다'며 '그는 불과 6살 때부터 한국의 미디어 스타로 떠올랐다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

어린 시절부터 미디어에 노출된 이강인에게는 스포트라이트가 낯설지 않다. 이번 리버풀과의 경기에서도 자신감 있는 경기력을 보여줄 가능성이 크다.

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마르카는 '학교에 입학한 지 얼마 되지도 않았을 때부터 이강인은 예능 프로그램 FC 슛돌이로 폭발적인 인기를 끌었다'며 '등번호 11번을 달고 있던 6살 소년이 보여주는 능력은 누구라도 사로잡을 만했기 때문'이라고 평가했다.

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이어 '또래에서는 찾아보기 힘든 드리블 능력, 뛰어난 전술적 이해도, 그리고 나이에 어울리지 않는 강력한 슈팅이 이강인을 단숨에 돋보이게 했다'고 덧붙였다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts after Athletic Bilbao scored their second goal during the Spanish league football match between Athletic Club Bilbao and Club Atletico de Madrid at San Mames Stadium in Bilbao on September 5, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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이강인은 어린 나이에 당시 한국 최고의 축구선수였던 박지성과 광고 촬영을 함께하기도 했다. 2002년 한일 월드컵 조별리그 포르투갈전에서 박지성이 넣었던 골을 그대로 이강인이 재현한 것. 이강인은 박지성이 히딩크 감독을 끌어안았을 때처럼 달려와 박지성을 끌어안았다. 이 재치 있는 광고는 한국에서도 큰 화제를 모은 바 있다.

라리가에서 이번 시즌 성공적인 데뷔전을 치른 이강인은 또 한 번 미디어의 중심에 선다. 그리즈만과의 비교가 계속되면서 UEFA 챔피언스리그에서도 무언가를 보여줘야 한다는 부담감이 존재한다. 이강인이 라리가 데뷔전처럼 이번에도 화려한 골로 팬들의 마음을 사로잡을 수 있을지 주목된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com