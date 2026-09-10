소보슬라이는 해줬는데 나는…" 맥알리스터 작심발언, 하필 챔스 직전 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 적절한 타이밍이었던 걸까.

알렉시스 맥알리스터(리버풀)가 유럽챔피언스리그 첫 경기를 앞두고 내놓은 작심발언의 파장이 이어지고 있다. 맥알리스터는 지난 8일(이하 한국시각) 안필드에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 1차전 기자회견에서 "구단으로부터 계약을 갱신할 수 없다는 이야기를 들었다. 매우 슬픈 일"이라고 말했다. 그는 "모두 알다시피 올 여름 팀을 떠날 기회가 있었다. 내가 이 클럽을 위해 훈련이나 실전이나 100% 최선을 다한다는 건 모두가 알고 있을 것"이라며 "(계약 만료 2년을 앞둔) 도미니크 소보슬라이가 계약을 갱신한 걸 보니 기쁘다. 하지만 나는 그러지 못해 슬프다. 아직 시간은 있다. 마지막 날까지 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

맥알리스터의 깜짝 발언에 안도니 이라올라 감독이 진화에 나섰다. 그는 "선수들마다 계약 조건이 다르고, 각자의 사정이 있다"며 "중요한 건 그가 이 팀에 남고 싶어한다는 것이다. 함께 한 시간이 길진 않지만, 그는 중요한 선수며 나는 그를 매우 높게 평가한다"고 다독였다. 이어 "계약 문제에 대해 이야기할 시간은 충분히 남아 있다"며 "그가 더 발전할 수 있도록 돕고 싶다. 지금까지 많은 업적을 이룬 선수지만, 앞으로 더 성장할 수 있길 바란다. 모든 게 잘 풀린다면 문제도 해결될 것"이라고 말했다.

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맥알리스터는 지난 시즌 44경기 5골-7도움을 기록했다. 앞선 시즌 뛰어난 활약으로 리버풀의 프리미어리그 우승에 힘을 보탰던 것과 달리, 지난 시즌에는 전반적으로 폼이 떨어졌다는 평가를 받았다. 오는 2028년을 끝으로 리버풀과 계약이 만료되는 가운데 재계약 여부가 관심사로 꼽혔다. 현재 리버풀 스쿼트 내에서 이라올라 감독이 추구하는 전술을 가장 잘 소화할 수 있는 수비형 미드필더로 꼽히지만, 재계약 협상이 지지부진하게 진행되면서 그가 팀을 떠날 가능성도 지적된 바 있다.

영국 BBC는 10일 맥알리스터의 발언에 대한 현지 반응을 소개했다. 에버턴-첼시에서 윙어로 뛰었던 팻 네빈은 BBC라디오의 풋볼 데일리 팟캐스트를 통해 "그가 잘 했다고 본다. 클럽에 대한 충성심을 드러냈고, 질문을 받으면 솔직하게 대답해야 한다는 것도 보여줬다. 주변에서 재계약 하는 모습을 보고 실망했을 수도 있다"며 "만약 그가 지나치게 많은 돈을 받기 위해 압박을 가하고 있다면, 아주 영리한 전략을 택하고 있다. 왜냐면 그가 한 말을 들어보면 그런 의도는 없기 때문이다. 그저 계약 제안을 받고 싶어하는 선수의 말처럼 들렸다"고 평했다.

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하지만 리버풀 팬 조엘 리처즈는 BBC라디오 머지사이드를 통해 "팀 동료들이 큰 폭의 주급 인상을 받는 걸 보고 자신도 제대로 된 보상을 받고 싶어할 것이다. 당연히 '지난 여름에 떠났을 수도 있다'고 밝혔을 것"이라며 "객관적으로 보면 지난 시즌 리버풀 팬들에게 맥알리스터가 재계약을 받을 자격이 있는지 묻는다면 대다수가 '아니오'라고 말할 것"이라고 말했다. BBC 댓글란에도 '경기장 바깥이 아니라 피치 안에서 말해야 한다', '유치하다' 등의 반응이 이어졌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com