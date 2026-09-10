스페인 현지 관심 폭발, "그리즈만 후계자 이강인, UCL 무대 첫 선" 슛돌이 시절까지 재조명

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 에이스가 된 별들의 전쟁이 열린다.

아틀레티코 마드리드는 오는 10일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 치른다. 아틀레티코는 리버풀전 이후 맨체스터 유나이티드, 슈투트가르트, 바이에른 뮌헨, 바이킹, 에인트호번, 보되/글림트, 페네르바체와 만나는 일정이다.

경기를 앞두고 9일 스페인 유력 매체 마르카는 경기를 앞두고 이강인을 특집 조명했다. 매체는 '앙투안 그리즈만의 후계자로서 UCL 무대에 첫선을 보이는 오늘, 안필드의 조명이 그를 조명하는 것은 이번이 처음이지만, 이강인은 리버풀을 제압해 본 경험이 있을 뿐만 아니라 오늘 그라운드를 누빌 양 팀 선수 중 가장 화려한 UCL 우승 이력을 자랑한다. 여섯 살 때부터 한국에서 미디어의 스타로 떠오르며 첫 영국 방문을 경험했던 만큼, 이러한 명성과 책임감은 그에게 매우 익숙하다'며 이강인을 조명했다.

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파리생제르맹(PSG) 시절에 이미 악명 높은 안필드를 넘어본 적이 있는 이강인이다. 물론 당시에는 벤치에서 교체로 출전해 기여도가 높지 않았다. 마르카는 '지난 4월 14일 PSG가 UCL 4강 진출을 확정 지었던 2대0 승리 당시에는 벤치를 지켰으나, 리버풀을 상대로 자신의 클래스를 증명하는 데 직접 경기를 뛸 필요까지는 없었다. 그는 1차전 파르크 데 프랭스에서 78분 데지레 두에와 교체 투입된 후, 경기 종료까지 패스 성공률 100%를 기록하며 이미 존재감을 과시했다. 8강 1차전 2대0 승리를 견인했던 그 좋은 기억은, 본인도 모르는 사이에 PSG과 함께 2연속 UCL 우승을 달성하는 과정에서의 마지막 임무가 되었다'고 언급했다.

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PSG 시절 유독 UCL 무대를 밟지 못하게 된 게 이강인이 이적을 결심하게 된 이유 중 하나게 됐다. 리버풀과의 8강전에서 출전한 뒤로 4강, 결승전을 모두 벤치에서 지켜봐야 했기 때문이다. 이제는 아니다. 아틀레티코의 염원인 UCL 우승을 위해 에이스로 나서야 한다.

마르카는 '이제 아틀레티코의 붉은백색 유니폼을 입고 한층 더 주도적인 역할을 맡게 된 이강인은, 대한민국 전역과 아시아 팬들의 뜨거운 관심 속에 새로운 시대를 시작한다. 하지만 이러한 기대감은 그에게 결코 낯설지 않다. 초등학교에 막 입학했을 무렵부터 이미 온 나라의 시선을 한 몸에 받아왔기 때문'이라며 마르카는 이강인의 슛돌이 시절 활약상까지 조명했다.

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이강인의 임무는 너무 막중하다. 아틀레티코는 훌리안 알바레즈도 아직 정상이 아니다. 알렉산더르 쇠를로트, 조나단 데이비드 역시 마찬가지. 조력자 역할에 익숙했던 이강인이지만 이제는 직접 득점까지 노려야 한다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com