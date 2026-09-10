'아틀레티코 에이스' 이강인 난데없는 날벼락, 이러다가 독박축구...최고 파트너, 맨시티+EPL 관심 폭발

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 최고 파트너에게 이적설이 불거졌다.

튀르키예 출신 이적시장 전문기자 에크렘 코누르는 맨체스터 시티가 아틀레티코 마드리드 미드필더 알렉스 바에나에게 관심을 보이고 있다고 보도했다.

바에나는 2001년 스페인 출신으로, 2011년 비야레알 유소년팀에 합류해 성장한 선수다. 2021~2022시즌 지로나 임대를 거쳐 비야레알로 복귀한 뒤 주전으로 자리 잡았고, 2023~2024시즌에는 스페인 라리가 도움왕에 오르며 이름을 알렸다. 2023년 스페인 국가대표팀에 데뷔했으며, 유로 2024 우승과 2024 파리 올림픽 금메달을 차지한 스페인 황금세대의 핵심으로 꼽힌다.

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지난해 여름 2030년까지 계약을 맺고 아틀레티코로 이적한 그는 공격형 미드필더 겸 왼쪽 윙어로 뛰고 있다. 지난 시즌에는 활약상이 다소 아쉬웠다. 공격 포인트 생산력이 비야레알 시절과 비교해 크게 떨어졌기 때문이다. 그래도 2026년 북중미월드컵에 출전한 바에나는 대회 내내 스페인 주전으로 나서 꾸준한 활약으로 생애 첫 월드컵 트로피까지 손에 잡았다.

월드컵에서 좋은 활약 덕분인지 이번 시즌 초반 바에나의 기세가 심상치 않다. 리그 첫 4경기에서 3골-1도움을 폭발시키며 이강인과 함께 아틀레티코 주축으로 떠오르고 있다.

코누르는 '25세의 바에나는 향후 왼쪽 측면을 강화하기 위한 카드로 고려되고 있다'고 전했다. 다만 '추가 보강이 긴급히 필요해지지 않는 한, 1월 이적시장에서의 이적 가능성은 낮아 보인다'고 덧붙이며 당장의 이적 가능성에는 선을 그었다. 코누르는 또한 '뉴캐슬과 애스톤 빌라 역시 그의 상황을 주시하고 있다'고 전해, 맨시티 외에도 복수의 프리미어리그 구단이 바에나를 눈여겨보고 있음을 시사했다.

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이 소식에 이강인의 파트너 구성에도 비상이 걸렸다. 바에나는 이강인이 아틀레티코 유니폼을 입은 이후 가장 호흡이 잘 맞는 동료로 꼽혀왔다. 두 선수는 중원과 전방을 오가며 아틀레티코 공격을 이끄는 두 축으로 자리매김했고, 특히 이번 시즌 바에나는 아틀레티코에서 가장 경기력이 좋은 선수로 평가받고 있어 그의 이적설은 팀 전력은 물론 이강인의 경기력에도 직결되는 사안이다.

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당장 1월 이적은 어려울 것이라는 전망이 나오지만, 맨시티를 비롯한 프리미어리그 구단들의 관심이 이어지는 만큼 여름 이적시장까지 관련 동향을 지켜볼 필요가 있다. 아틀레티코 입장에서는 이강인과의 호흡, 팀 공격력 유지를 위해서라도 바에나 잔류가 중요한 과제로 떠올랐다.