'충격, 이런 미친 클럽이 있나' 5골→5골→5골 3경기 연속 5골 대폭발! 바르셀로나, UCL 페예노르트 5-1 대승..'하피냐, 야말 게임처럼 골 넣는다'

하피냐 캡처=바르셀로나 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 명문 FC바르셀로나가 또 놀라운 득점력으로 상대를 박살냈다. 이번 시즌 들어 3경기 연속으로 경기당 5골을 터트렸다. 유럽챔피언스리그 첫 경기서 페예노르트를 초토화시켰다.

바르셀로나는 10일(한국시각) 스페인 바르셀로나 캄프 누에서 벌어진 페예노르트와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전서 5대1 대승으로 좋은 출발을 보였다. 히피냐가 2골, 라민 야말이 1골-2도움, 아데예미와 가르비엘 제주스가 1골씩 보탰다. 바르셀로나는 직전 리그 두 경기에서 라요(5-2)와 발렌시아(5-0)에 대승을 거둔 데 이어 이번 페예노르트전까지 폭발적인 득점력으로 상대를 제압했다. 이번 시즌 총 5경기 중 네 경기에서 5골을 터트렸다. 한마디로 '미친' 득점력이다.

야말 캡처=바르셀로나 구단 SNS

바르셀로나는 경기 시작부터 술술 풀렸다. 전반 3분 만에 하피냐가 선제골을 뽑았다. 하피냐는 절묘한 드리블로 페예노르트 수비수 두 명을 따돌린 뒤 상대 골대 구석으로 차 넣었다. 바르셀로나는 전반 22분, '이적생' 아데예미가 왼쪽에서 안쪽으로 파고든 뒤 코너로 절묘한 궤적의 슛을 차 넣어 2-0으로 도망갔다.

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전반을 2골차로 앞선 바르셀로나는 후반에도 3골을 보탰다. 후반 12분, 하피냐가 다시 마무리 능력을 발휘했다. 페드리의 패스를 받아 뒷공간으로 침투한 그는 차분하게 구석으로 밀어 넣었다.

3-0으로 여유가 생기자 바르셀로나 사령탑 한지 플릭 감독은 주말 경기를 대비해 핵심 선수 일부를 교체해주었다. 페드리, 아데예미, 하피냐를 빼주며 휴식을 주었다. 이후에는 야말의 시간이었다. 후반 32분, 야말이 프리킥으로 팀의 네번째 골을 터트렸다. 페예노르트는 후반 37분, 셈 스타인이 한골을 만회하는데 그쳤다. 바르셀로나는 후반 40분, 교체 출전한 '이적생' 제주스가 야말의 크로스를 헤더로 연결해 골망을 갈랐다. 바르셀로나는 기어코 이번에도 5골을 완성했다. 바르셀로나는 이번 시즌 치른 5경기 전승 행진 중이다.

야말과 하피냐 캡처=바르셀로나 구단 SNS

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바르셀로나의 다음 일정은 오는 13일 레반테와의 리그 원 정 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com