'충격, 첫 선발에서 쓰러졌다' 1억2300만파운드 투자한 리버풀 바르콜라 종아리 부상 아웃, 아틀레티코 2-1 격파에도 울상..'선발 이강인 또 침묵, 팀 2경기 연속패'

리버풀 바르콜라 캡처=리버풀 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 리버풀의 여름 '이적생' 프랑스 국가대표 윙어 브래들리 바르콜라가 부상으로 교체됐다. 종아리 부상을 의심할 수 있는 장면이 나왔다. 바르콜라는 이번 여름 이적시장 막판, 파리생제르맹에서 리버풀로 팀을 옮겼다. 그의 이적료는 무려 1억2300만파운드였다. 리버풀은 공격력 강화를 위해 거액을 투자한 셈이다. 그런데 시즌 초반 다쳐버렸다. 부상 정도에 따라 결장 공백이 길어질 수도 있다.

바르콜라는 10일(한국시각) 영국 리버풀 안 필드에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전 경기 도중 종아리 부상으로 추정되는 통증을 느껴 교체 아웃됐다.

리버풀 소보슬라이 캡처=리버풀 SNS

이번 여름 옵션을 포함해 1억2300만파운드의 이적료로 PSG를 떠나 합류한 만 24세의 바르콜라는 이번 경기에서 리버풀 선수로 첫 선발 출전 기회를 잡았다. 하지만 바르콜라는 종아리 부상으로 보이는 통증으로 인해 후반 15분 만에 그라운드를 떠났다. 그는 골문 쪽으로 침투하던 중 멈춰 섰으며 종아리를 잡은 채 그라운드에 쓰러졌다. 리버풀 의무진의 치료를 받은 뒤 빅토르 무뇨스와 교체됐다.

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바르콜라는 지난 두 시즌 동안 PSG에서 이강인(아틀레티코 마드리드) 등과 함께 챔피언스리그 우승을 경험했다. 이강인은 아틀레티코로 이적했다. 바르콜라는 다른 사람의 도움 없이 스스로 걸어서 나왔다.

리버풀이 2대1로 아틀레티코를 눌렀다. 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

이날 경기에선 리버풀이 2대1 승리했다. 이강인이 선발 출전한 아틀레티코는 전반 17분 마르코스 요렌테가 선제골을 넣었지만 리버풀이 역전승했다. 리버풀은 전반 40분 소보슬라이가 동점골을 넣었고, 후반 15분 맥알리스터가 결승골을 터트렸다. 이강인은 후반 14분 그리말도와 교체돼 나왔다. 이강인은 공격포인트를 기록하지 못했다. 아틀레티코는 지난 주말 아틀레틱 빌바오(0-3)전에 이어 리버풀까지 두 경기를 연속으로 내줬다. 아틀레티코의 다음 일정은 오는 14일 레알 소시에다드 원정이다. 리버풀의 다음 일정은 오는 12일 풀럼과의 리그 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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