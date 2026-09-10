[오피셜]"1골, 더 넣었어야 한다" '또 무실점, 짠물 수비' 아스널, 외데고르 결승골로 나폴리 원정 1-0 승.. 아르테타 감독 "아쉽다, 너무 많은 기회 놓쳤다"

아스널의 결승골을 합작한 외데고르(오른쪽)와 촐리스 캡처=아스널 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]'유럽챔피언스리그 준우승팀' 아스널이 새 시즌 챔피언스리그 첫 원정 경기를 한골차로 승리하며 고비를 잘 넘겼다. 주장 마르틴 외데고르가 천금의 결승골을 터트렸다. 아스널은 이번 시즌 4경기 전승을 질주했다.

아스널은 10일(한국시각) 이탈리아 나폴리 스타디오 디에고 아르만도 마라도나에서 벌어진 나폴리와의 2026~2027시즌 챔피언스리그 리즈 페이즈 원정 1차전서 1대0 승리했다. 외데고르가 후반 30분에 결승골을 터트렸다.

아스널이 나폴리 원정에서 1대0 승리했다. 캡처=아스널 구단 SNS

아스널은 이번 시즌 리그에서 코번트리(3-0) 애스턴빌라(1-0) 첼시(2-1)를 잡은 데 이어 나폴리까지 물리쳤다. 4경기에서 총 실점은 1골에 불과할 정도로 철통 수비를 보여주고 있다.

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아스널은 전반에 고전했다. 모험적인 경기를 펼쳤지만 좀처럼 상대 골문이 열리지 않았다. 홈팀 나폴리의 조직적인 수비를 뚫지 못했다. 선수들의 마무리 능력이 떨어졌다. 부카요 사카의 오버헤드킥과 미켈 메리노의 헤더는 위협적이지 않았다. 나폴리도 마찬가지였다. 케빈 더 브라위너와 마테오 폴리타노의 중거리 슛이 모두 아스널의 골키퍼 다비드 라야 정면으로 향했다.

아스널은 후반 시작과 함께 파상공세를 펼쳤다. 반면 나폴리는 전반 수호신 역할을 했던 골키퍼 메레가 부상으로 인해 하프타임에 교체됐다. 그의 자리를 바냐 밀린코비치사비치가 대신했다. 아스널 해결사는 외데고르였다. 후반 30분, 나폴리 골 박스 안에서 이어진 감각적인 연계 플레이 후, 노르웨이 국가대표 미드필더 외데고르가 촐리스의 도움을 받아 강하게 차 넣었다. 외데고르는 이번 시즌 초반 놀라운 흐름을 보여주고 있다. 최근 5경기에서 4골을 기록했다.

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나폴리는 후반전 공격에서 별다른 인상적인 장면을 만들지 못하며 무너졌다. 3경기 연속 패배를 당했다. 이번 여름, 새롭게 나폴리 지휘봉을 잡은 막시밀리아노 알레그리 감독은 거센 비판에 직면했다.

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Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts after the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on September 6, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

아스널 사령탑 미켈 아르테타 감독은 이날 승리에도 팀의 경기력에 아쉬움을 드러냈다. 아스널은 지난 시즌 이 대회 결승에서 파리생제르맹에 져 준우승에 그쳤다. 그들은 이번 시즌 유럽 챔피언을 목표로 하고 있다. 아르테타 감독은 경기 후 TNT 스포츠와의 인터뷰에서 "충분히 자격이 있는 승점 3점이다. 팀이 훌륭하게 잘 했다. 다만 경기력이 결과에 완전히 반영되지는 않은 것 같다"면서 "우리는 상대를 무너뜨릴 수 있는 뛰어난 기량을 여러 차례 보여주었지만, 너무 많은 결정적인 기회를 놓친 점은 아쉽다. 다른 날이었다면 결과가 달랐을 것"이라고 말했다. 그는 승리의 주역 외데고르에 대해 "마르틴은 경기 결과에 직접적인 영향을 미치는 골을 넣어주고 있으며, 이는 우리가 공격 자원들에게 바라는 부분이다. 그는 결정적인 역할을 해줘야 하고 오늘도 확실히 그 역할을 해냈다"면서 "우리가 만들어낸 기회의 양을 고려할 때, 경기를 다른 방식으로 끝냈어야 했다"고 말했다.

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아스널의 다음 일정은 오는 13일 선덜랜드와의 리그 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com