[오피셜]"사비 알론소와 너무 즐겁다" 파머 2골+로저스 3도움 폭발! 첼시, 리즈에 6-3 대역전 드라마..파머+로저스 "뛰기에 정말 즐거운 클럽이다"

첼시 에이스 파머 캡처=첼시 구단 SNS

3도움을 올린 이적생 모건 로저스 캡처=첼시 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 첼시가 홈에서 무려 6골을 몰아치는 놀라운 득점력으로 뒤집기 승리를 보여주었다. 2골차로 끌려간 경기를 순식간에 뒤집고 리즈 유나이티드를 박살냈다. 콜 파머와 모건 로저스가 대역전승을 완성했다.

첼시는 10일(한국시각) 영국 런던 스탬포드 브리지에서 벌어진 리즈와의 2026~2027시즌 리그컵 홈 경기서 6대3으로 역전승했다. 후반 3분까지 상대 무하레모비치(전반 23분)와 아론손(후반 3분)에게 연속골을 얻어맞고 끌려간 첼시는 후반 8분부터 대역전 드라마를 썼다. 파머가 후반 8분과 10분 연속골로 순식간에 동점을 만들었다. 그후 후반 15분 페드로 네투가 세번째골, 5분 후 대니 웰벡이 결승골을 터트렸다. 로저스는 파머, 네투, 웰벡의 세골을 모두 어시스트하며 '도움 해트트릭'을 달성했다. 리즈는 후반 30분 칼버트-르윈이 세번째골로 4-3으로 추격했다. 첼시의 공격은 멈추지 않았다. 후반 35분, 바르코가 다섯번째 골을 넣었고, 웰벡은 후반 추가시간 여섯번째골을 터트려 3골차 대승을 마무리했다. 첼시는 지난 주말 아스널과의 런던 더비(1-2 패)에서 졌지만 이번 대승으로 분위기를 전화했다. 단 첼시는 이번 시즌 가공할 득점력을 보여주는 반면 수비에서 계속 실점하며 허점을 노출하고 있다.

첼시가 리즈에 6대3 역전승했다. 캡처=첼시 구단 SNS

첼시의 승리 주역 로저스와 파머는 리즈전 대승 이후 새 사령탑 사비 알론소 감독 밑에서 축구를 즐기고 있다고 말했다. 둘은 이날 하프타임에 조커로 들어가 경기를 뒤집었다.

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파머는 경기 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 '하프타임에 알론소 감독이 어떤 말을 했는지'를 묻는 질문에 "강도를 높이라고 했다. 전반전이 무기력했다고 생각해 템포를 올렸다"면서 "(첼시에서 뛰고 있는 것을) 즐기고 있다. 모든 공격 자원들에게 이전과는 많이 달라졌다. 아직 갈 길이 조금 남았다고 생각하지만, 결과를 내고 있다는 점이 가장 중요하다"고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Chelsea - Emirates Stadium, London, Britain - September 6, 2026 Chelsea manager Xabi Alonso applauds fans after the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

여름 '이적생' 로저스는 "(파머와의 호흡에 대해)우리는 거의 평생을 함께 뛰어온 셈"이라며 "이곳에 있는 수준 높은 선수들과 함께 뛰는 것은 정말 즐겁다. 제 축구를 즐기고 있고, 자유롭게 뛰면서 제 능력을 보여주려고 노력 중이다. 웃으면서 자유롭게 뛰고 있다. 현재 좋은 일들이 일어나고 있어서 기쁘다. 뛰기에 정말 즐거운 팀"이라고 말했다. 또 그는 "(우리가) 개선해야 할 점이 많다. 아직 시즌 초반이다. 흥미롭다. 계속해서 발전하고 배워나가야 한다"고 말했다.

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첼시의 다음 일정은 오는 12일 '돌풍의 팀' 헐 시티와 리그 홈 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com