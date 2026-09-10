"이게 축구야" 축구화 벗겨지고→얼굴 가격, 도넘은 이강인 향한 추악한 도발…'결국 59분 교체' AT 마드리드, 리버풀에 1-2 역전패

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알렉시스 맥 앨리스터의 '발 밟기 공격을 당한 이강인이 주심에게 항의하고 있다. SNS

출처=문도 데포르티보 홈페이지 캡처

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[스포츠조선 김성원 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 꿈의 무대인 유럽챔피언스리그(UCL)에서 선발 출전했다.

그는 파리생제르맹(PSG) 시절 UCL에서 철저하게 외면받았다. 하지만 웃지는 못했다. 아틀레티코 마드리드(스페인)는 10일(이하 한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀(잉글랜드)과의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 1차전에서 1대2로 역전패했다.

전반 17분 마르코스 요렌테의 선제골로 리드를 잡았지만, 전반 40분 도미니크 소보슬러이, 후반 5분 알렉시스 맥 앨리스터에게 연속골을 허용하며 허망하게 무너졌다.

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이강인은 이날 훌리안 알바레즈와 함께 3-5-2 포메이션에서 투톱을 형성했다. 스트라이커와 미드필더, 멀티롤을 맡았다. 하지만 아쉬움이 있었다. 슈팅은 없었다. 1차례 키패스에 패스 성공률 89%를 기록했다. 공격포인트 없이 후반 14분 교체됐다.

다만 아틀레티코 마드리드에서 입지는 공고했다. 여름이적시장을 통해 아틀레티코 마드리드에 둥지를 튼 그는 라리가 1라운드에서 교체 출전한 후 4경기 연속 선발 출전했다.

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하지만 아틀레티코 마드리드는 최근 주춤하다. 라리가에서 2승1무 후 5일 처음으로 패전을 기록했다. UCL에서도 반전은 없었다. 2연패의 늪에 빠졌다.

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AFP 연합뉴스

이강인은 전반 5분 어시스트 기회를 잡았다. 하지만 이강인의 패스를 받은 알바레즈의 오른발 슈팅이 골키퍼에 막혔다. 요렌테의 골은 알바레즈가 연출했다. 침투 패스를 받은 그는 왼발 슈팅으로 리버풀의 골망을 흔들었다.

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알바레즈는 전반 27분 강력한 오른발 중거리포로 추가골을 노렸다. 그러나 상대 골키퍼의의 슈퍼 세이브에 땅을 쳤다. 그리고 리버풀이 전세를 뒤집었다.

동점골은 문전 혼전 상황에서 나왔다. 로날드 아라우호의 힐 패스를 받은 소보슬러이가 페널티지역 정면 부근에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

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역전골은 중거리포였다. 아틀레티코 마드리드의 수비수가 밀어낸 볼을 맥 알리스터가 페널티아크 왼쪽에서 왼발로 득점에 성공하며 경기를 뒤집었다.

디에고 시메오네 감독은 후반 14분 이강인과 코케 대신 알레한드로 그리말도와 아데몰라 루크먼을 투입하며 전술 변화를 선택했다. 하지만 재동점에 실패했다.

사진=중계 화면 캡처

이강인을 향한 리버풀의 거친 플레이도 도마에 올랐다. 스페인의 '문도 데포르티보'는 '이강인은 다비데 마사 주심이 묵인한 일련의 매우 거친 파울로 인해 사실상 경기에서 밀려났다'고 진단했다.

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그리고 '맥 앨리스터는 루즈볼 경합 과정에서 스터드를 세운 채 이강인에게 거친 태클을 가했다. 해당 장면은 비디오판독(VAR)을 거쳤으나, 결국 경고를 주는 데 그쳤다'며 '몇 분 뒤, 사이드라인 근처에서 버질 반 다이크가 이강인의 뒤에서 태클을 걸어 축구화가 벗겨지기까지 했으나, 주심은 이를 경고감으로조차 여기지 않았다. 또 소보슬러이가 거친 태클을 가한 데 이어 이강인의 얼굴을 가격하는 비슷한 상황이 벌어졌다. 이강인이 항의했으나, 마사 주심과 VAR 심판 모두 이를 문제 삼지 않았다'고 꼬집었다.

심지어 리버풀 지역지 '리버풀 에코'도 '이강인은 소보슬러이에게 얼굴을 맞아 선수 생활을 마감해야 할 수도 있는 상황에 처했으나, 결국 경기를 계속 이어갔다'로 비판했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com