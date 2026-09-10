[오피셜]미쳤다! 이강인, 아틀레티코 데뷔전 데뷔골→라리가 8월 '이달의 골' 수상 '쾌거'!...韓선수 최초 영예

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[스포츠조선 박찬준 기자]'이강인 신드롬'이 스페인을 강타하고 있다.

'슛돌이' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 데뷔골을 이달의 골로 장식했다. 스페인 프리메라리가 사무국은 9일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 라리가 'EA스포츠 이달의 골' 수상자를 발표하며 '이강인의 말라가전 득점이 라리가 8월 이달의 골을 수상했다'고 발표했다.

이강인은 지난달 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 후반 교체투입됐다. 벤치에서 경기를 시작한 그는 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 그라운드를 밟았다. 이강인의 아틀레티코 데뷔전이었다.

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이강인은 7월 파리생제르맹(PSG·프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입었다. 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 '삼고초려'했다. 구단은 이전에도 이강인 영입을 노렸지만, PSG의 반대로 무산됐다. 아틀레티코 마드리드는 포기하지 않았다. 옵션 포함, 총 4000만유로(약 665억원)를 투자해 이강인을 품에 안았다.

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호시탐탐 상대 골문을 노리던 이강인은 후반 25분 골 폭죽을 쏘아 올렸다. 다비드 한츠코가 건넨 긴 크로스를 잡아 수비 3명을 따돌리고 강력한 왼발슛을 날렸다. 이강인의 발끝을 떠난 볼은 말라가 반대편 골문 구석을 정확히 뚫었다. 그는 아틀레티코 마드리드 공식 데뷔전에서 결승골을 기록하며 팀에 승리를 선물했다. 스페인 무대에서 득점포를 가동한 것은 레알 마요르카에서 뛰던 2023년 5월 빌바오와 경기 이후 3년 3개월 만이다.

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이강인은 경기 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 경기장을 가득 채운 7만여 관중은 "이강인"을 연호하며 새 에이스의 등장을 환호했다. 극찬이 쏟아졌다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 "이강인은 경기 상황에 맞춰 유연하게 뛰는 선수다. 자신의 팀에 헌신하는 선수다. 그런 모습을 대표팀에서도, 그가 이전에 뛰었던 팀들에서도 봐왔다"고 칭찬했다.

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현지 언론에선 '새로운 영웅'을 받들기 바빴다. '마르카'는 '아틀레티코 마드리드가 그들의 새로운 영웅을 연호했다. 이강인이라는 새로운 영웅을 발견했다'고 극찬했다. '아스'는 놀라움과 극찬을 뜻하는 프랑스어 표현 '오 라 라'(Oh, la, la)를 빌려 '오 라 라, 이강인. 꿈같은 데뷔'라고 했다. '로이터' 통신도 '이강인이 데뷔전에서 놀라운 골을 터뜨렸다'고 평가했다.

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이강인은 "첫 경기가 매우 중요하다는 걸 알고 있었다. 월드컵을 마치고 돌아온 선수들이 많아 훈련이 조금 부족했던 것도 사실이지만, 승리할 수 있어서 매우 기쁘다. 다음 경기를 위해 계속해서 열심히 노력해 최고의 컨디션을 만들겠다"며 "우리는 최고의 방식으로 준비할 것이다. 모든 승리를 따내기 위해 최선을 다할 것"이라는 소감을 전했다.

이 골은 라리가 8월 최고의 골로 선정됐다. 라리가는 '이강인이 눈부신 개인기로 0의 균형을 깨트리기 전까지 팽팽한 0-0 흐름이 이어졌다'며 '이강인은 아틀레티코 공식 데뷔전에서 최고의 활약을 펼치며 팀을 승리로 이끌었다'고 평가했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com