[오피셜]지금껏 이런 선수 없었다! 하피냐 미쳤다 21세기 FC바르셀로나 첫 '개막 5연속 득점' 대기록 작성 "큰 자신감 얻었다"

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]하피냐가 FC바르셀로나(스페인)의 대기록을 작성했다.

한지 플릭 감독이 이끄는 FC바르셀로나는 10일(이하 한국시각) 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄 노우에서 열린 페예노르트(네덜란드)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 1차전에서 5대1로 크게 이겼다. 전반 3분 하피냐를 시작으로 카림 아데예미, 라민 야말, 가브리엘 제수스 등이 '골 맛'을 봤다. 하피냐는 후반 12분 추가골을 넣으며 멀티골을 완성했다.

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글로벌 스포츠 전문 매체 'ESPN'은 'FC바르셀로나와 하피냐가 페예노르트전 대승으로 역사적인 시즌 초반 질주를 이어갔다. 하피냐는 중앙 공격수라는 새로운 역할을 즐기고 있다. 그는 21세기 FC바르셀로나 선수로는 처음으로 개막 5경기에서 연속 득점을 기록했다. 하피냐는 올 시즌 8골을 넣었는데, 이는 2022~2023시즌 로베르트 레반도프스키 이후 FC바르셀로나 선수가 개막 5경기에서 기록한 최다 득점'이라고 보도했다.

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하피냐는 엘체와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 팀의 시즌 1호골을 포함해 2골을 꽂아 넣었다. 2라운드 빌바오전에선 결승골, 바예카노와의 3라운드 경기에선 2골을 맛봤다. 발렌시아와의 4라운드 경기에서도 1골을 적립했고, 이날 UCL 첫 경기에서 2골을 더했다. 'ESPN'에 따르면 하피냐는 "시즌에는 기복이 있기 마련인데, 올 시즌을 이렇게 시작하게 돼 큰 자신감을 얻었다"고 말했다.

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한편, FC바르셀로나는 올 시즌 5경기 중 4경기에서 5골을 넣었다. 5경기에서 총 22골을 기록했다. 이는 1950년 이후 해당 시점 구단 최다 득점 기록이다. 또한, 득실차 +19는 1926년 이후 FC바르셀로나의 개막 5경기 성적 중 최고다.

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'ESPN'은 'FC바르셀로나의 압도적 출발은 하피냐의 활약이 결정적 역할을 했다. 그는 지난 시즌 부상으로 어려움을 겪었다. 2026년 북중미월드컵에서도 햄스트링 부상으로 대회를 일찍 마감했다. 이러한 점들이 발롱도르 최종 후보 30인 명단에 그가 포함되지 않은 원인 중 하나로 작용했을 가능성이 크다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com