"좀 가만히 놔둬!" 아틀레티코 마드리드 '베테랑' 코케 결국 분노 폭발…훌리안 알바레즈 향한 소신 발언

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[스포츠조선 김가을 기자]'베테랑' 코케(아틀레티코 마드리드)가 분노했다. '팀 동료' 훌리안 알바레즈 때문이다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 10일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀(잉글랜드)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 1차전에서 1대2로 역전패했다. 아틀레티코 마드리드는 전반 17분 마르코스 요렌테의 선제골로 앞서나갔다. 하지만 전반 40분 도미니크 소보슬러이, 후반 5분 알렉시스 맥 앨리스터에게 연달아 실점하며 패배를 떠안았다.

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아틀레티코 마드리드는 올 시즌 처음으로 알바레즈를 선발 투입했다. 알바레즈는 이강인과 3-5-2 포메이션의 투톱으로 그라운드를 밟았다. 알바레즈는 자타공인 아틀레티코 마드리드의 '주포'다. 그는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다. 전 세계의 관심을 받았다. 올 여름 이적 시장에서 FC바르셀로나(스페인), 아스널(잉글랜드) 등의 러브콜을 받았다. 특히 주안 라포르타 FC바르셀로나 회장은 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다. 우리는 수년간 알고 지낸 아틀레티코 마드리드와 그 경영진을 매우 존중한다. 그렇기 때문에 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 마드리드 CEO에게 전화를 걸어 우리가 보낸 제안을 다시 한번 공식적으로 확인했다"고 공식적으로 바람을 드러냈다.

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알바레즈는 각종 추측 속 일단 아틀레티코 마드리드에 잔류했다. 앞선 경기에선 완전 제외 혹은 벤치 출발이었다. 이날은 선발로 나서 풀타임 소화했다.

경기 뒤 알바레즈를 향해 관심이 쏟아졌다. 스페인 언론 '마르카'에 따르면 코케는 알바레즈와 관련된 질문을 받았다. 코케는 "우리는 무척 지쳐 있다. 그를 좀 내버려 둬야 한다. 그저 즐겁게 축구할 수 있게 해줘야 한다. 다들 그를 좀 가만히 놔두셨으면 한다. 정말 힘겨운 여름을 보냈다"고 소신 발언했다.

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한편, 아틀레티코 마드리드는 14일 소시에다드와 스페인 프리메라리가 5라운드 원정 경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com