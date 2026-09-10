'김병지 대표 의혹 사건, 위반사항 확인되지 않아" 스포츠윤리센터 조사결과 보고서 '기각' 의견→심의위, 셀프신고라 '각하'... 임오경 의원 "7개월 조사...심각한 행정력 낭비"

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[스포츠조선 전영지 기자]'피신고인 또는 피신고인의 아들이 선수 입단 과정에 관여했다고 볼 만한 객관적 자료를 확인되지 않는다.' '수수료 지급과 관련 별도의 위반사항이나 절차상 하자로 인정될 만한 사정은 확인되지 않는다.'

김병지 프로축구 강원FC 대표의 비리 의혹 사건과 관련 스포츠윤리센터가 장기간 조사 후 '기각' 의견을 제출한 사실이 확인됐다. 혐의를 뒷받침할 근거는 찾지 못했다.

김 대표는 지난해 12월 3일 자신이 아들이 일하던 에이전시의 선수 5명과 계약하면서 과도한 수수료를 지급하는 등 특혜를 줬다는 의혹 보도와 관련, 결백을 주장하며 스포츠윤리센터에 자신을 조사해달라며 '셀프 신고' 했다. 셀프 신고는 전례가 없는 상황, 미디어 보도에 따른 비리 혐의인 만큼 사실관계 확인이 필요하다는 판단에 따라 센터는 올해 1월 6일 김 대표의 신분을 신고인에서 피신고인으로 바꿔 조사에 착수했다.

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4개월간 조사가 진행됐고 조사 결과도 나왔지만 센터 심의위원회는 지난 6월 국민체육진흥법에서 규정한 '국민 누구든지 스포츠 비리에 대해 신고할 수 있다'는 규정은 타인에 대한 신고를 전제한 것으로 '셀프 신고'는 조사 대상이 아니라는 결론을 내리고 기각이 아닌 '각하' 결정을 내렸다. 이후 김 대표의 '무혐의' 결과는 가려졌고, '조사를 안받아서 징계를 받지 않은 것'이라는 주장까지 불거졌다.

그러나 10일 임오경 의원실을 통해 입수한 스포츠윤리센터의 사건 결과보고서에 따르면 이미 조사단계에서 '근거 없음' 결론과 함께 조사관은 '기각함이 타당하다'는 의견을 냈다.

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조사관은 김 대표와 선수들을 조사하고 '선수 계약서, 선수 영입 관련 구단 내부 결재문서, 출전 내역 및 평가자료 등을 종합적으로 검토한 결과 선수선발은 선수 선발은 일정한 평가 및 내부 절차를 거쳐 이뤄진 것으로 보이며, 부당한 개입이나 특혜를 인정할 만한 사정은 확인되지 않는다"고 썼다. 수수료 의혹과 관련해서도 과도한 수수료는 없는 것으로 확인됐다. 조사결과 보고서에 따르면 5명의 선수 중 3명에 대한 에이전트 수수료가 각각 연봉의 5% 수준인 135만원, 150만원, 250만원이었고 2명은 수수료가 아예 지급되지 않았다. '선수 5명에게 지급된 수수료는 FIFA 규정이 정한 상한선 안에 있었고 지급 내역도 규정상 허용 범위를 벗어났다고 볼 사정은 확인되지 않는다. 수수로 지급 과정 전반에 있어서도 별도의 위반사항이나 절차상 하자를 인정할 만한 사정은 확인되지 않는다'고 적시됐다. 조사관은 '피신고인의 아들은 FIFA 에이전트 자격을 보유하지 아니하고 단기간 행정 업무를 수행한 점, 참고인 관련 계약이 자격을 보유한 에이전트 명의로 체결된 점 등을 고려할 때 제출된 자료만으로는 수수료 지급 과정에 관여했다고 볼 만한 객관적 자료를 확인되지 않는다. 따라서 기각함이 타당하다고 판단된다'는 의견을 냈다.

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해당 조사는 90일 이내 조사기한을 넘겨 30일 연장까지 해 진행됐고, 그 결과 조사관은 기각 의견을 냈다. 그러나 최종 결론을 내리는 심의위원회에서 기각이 '각하'로 바뀌었다. 임 의원이 입수한 심의위원회 녹취록에 따르면 심의위원회는 조사 내용 심의에 앞서 김병지 대표가 스스로를 신고한 형식을 문제 삼으며 '각하' 결론을 내렸다. 선례가 될 수 있으니 '셀프 신고'가 조사 대상이 되는지 법률 자문을 구하자는 의견도 나왔으나 받아들여지지 않았고 '각하'가 확정됐다.

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임 의원은 "셀프 신고를 받았을 때 법률 자문 후 각하 여부를 판단했어야지 피신고인으로 전환해 조사까지 다 하고 조사관이 '기각' 의견을 낸 사안을 신고 7개월 후 심의위원회에서 '각하'로 바꾸는 결정을 내린 건 심각한 행정력의 낭비"라고 지적하면서 "같은 사안을 다른 사람이 다시 신고하면 다시 조사해야 하나"라고 문제를 제기했다. "셀프 신고는 '각하'라는 해석 역시 법적 자문 없이 심의위원회 자체 결정으로 이뤄졌다. 체육인 인권 보호 기관으로서 전반적 과정에 대해 더 투명하고 세심한 검토와 절차가 필요하다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com