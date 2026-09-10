"정말 미안합니다" 고개 숙인 발롱도르, 이강인 친정팀 조롱할 의도 없었다는 로드리…'약해 빠진 발렌시아' 발언 논란 수습

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[스포츠조선 윤진만 기자]'발롱도르' 로드리(바르셀로나)가 논란이 된 상대팀 조롱 논란에 공개 사과했다. 빠른 상황 판단 능력으로 세계 최고의 수비형 미드필더로 평가받는 로드리는 빠르게 고개를 숙였다.

스페인 출신 미드필더 로드리는 10일(한국시각) 스페인 바르셀로나 캄프누에서 열린 페예노르트와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 홈경기를 5대1 대승으로 마친 뒤 현지 취재진 앞에 섰다.

그는 질의응답을 하기 전 스페인 방송 '모비스타+'의 프로그램 '엘 디아 데스푸에스' 카메라에 포착된 발언에 대해 발렌시아 구단과 발렌시아 팬들에게 주저 없이 사과했다.

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로드리는 지난 6일 발렌시아와의 스페인 프리메라리가 4라운드 원정경기(5대0 승)에서 3-0으로 앞선 후반 17분 교체된 후 벤치에서 동료 파우 쿠바르시에게 "(발렌시아)는 정말 약해. 게을러 빠졌어. 형편없어. 후반전이 시작된지 얼마 지나지도 않았는데, 아직 하프라인도 못 넘었잖아"라고 말했다. 이 발언이 공개된 후 로드리는 상대팀을 무시하고 조롱했다는 비판에 직면했다. '엘데스마르케'와 인터뷰한 발렌시아팬은 로드리의 발언에 대해 "존중과 동료애가 부족한 행동으로 보인다" "약간 기분이 나쁘지만 이해는 간다. 우리 모두가 느꼈던 감정이니까"라는 반응을 보였다.

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"(인터뷰를)시작하기에 앞서 몇 마디 하고 싶다"라고 운을 뗀 로드리는 "실수를 했다면 사과를 해야 한다. 선수든, 팬이든 불쾌감을 느꼈을 모든 분께 사과드리고 싶다. 내 친구이자 동료인 호세 가야와 이미 이야기를 나눴고, 그와 선수단 전체에 사과의 뜻을 전했다"라고 말했다. 로드리와 발렌시아 주장 가야는 스페인 대표팀에서 같이 뛴 적이 있다.

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로드리는 "당시 발언은 놀라움을 표현한 것일 뿐, 상대팀을 조롱하거나 그들이 겪고 있는 힘든 상황을 맥락 없이 이용하려는 의도는 전혀 없었다"며 "발렌시아가 리그 최고의 클럽 중 하나로서 마땅히 있어야 할 자리로 돌아오길 바란다"라고 말했다. 이강인(아틀레티코 마드리드)의 친정팀으로 국내에도 잘 알려진 발렌시아는 시즌 초 라리가 4경기에서 1무 3패 승점 1점으로 최하위에 처져있다. 바르셀로나와의 경기가 열리던 날, 발렌시아 팬들은 피터 림 구단주의 퇴진을 요구하는 시위를 벌였다.

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로드리는 현지 언론에 동료와의 사적인 대화가 외부로 노출되는 상황은 지양해달라고 당부했다. "우리 모두 좀 더 배워야 할 점이 있다. 상황이 맥락에서 벗어나 왜곡되기도 한다"며 "발렌시아에는 다시 한번 사과하고 싶다"라고 거듭 고개를 숙였다.

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바르셀로나는 이날 전반 3분 하피냐의 '입장골'을 시작으로 카림 아데예미, 라민 야말, 가브리엘 제주스 등이 무려 5골을 퍼붓는 화력쇼를 펼쳤다. 최근 3경기 연속 5골, 올시즌 컵대회 포함 5경기에서 무려 22골을 넣는 막강 화력을 과시하고 있다. 이날 멀티골을 쏜 하피냐는 21세기 들어 바르셀로나 유니폼을 입고 개막 후 5경기 연속 득점한 최초의 선수로 등극했다. '바르사 전설' 리오넬 메시(인터 마이애미)도 이루지 못한 대업적이다.

지난 7월 맨시티를 떠나 바르셀로나에 입단한 로드리는 "UCL은 우리에게 남은 마지막 관문이다. 우리 모두 다시 한 번 우승 트로피를 들어올리길 원한다"며 "우리가 매 경기 5골차로 승리할 것이라 기대한다면 그건 오산이다. 아직 갈 길이 멀다"라고 한 걸음씩 나아가야 한다고 강조했다. 로드리는 맨시티 유니폼을 입고 2023~2024시즌 빅이어 포함 트레블을 달성했다. 바르셀로나는 메시, 네이마르(산투스)가 활약한 2015년 이후 11년째 UCL과 인연을 맺지 못하고 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com