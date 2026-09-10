'이강인 탓 없었다' 시메오네 감독 소신 발언 "체력 문제? 축구 못했고, 실점 너무 많다" 분노

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 팀의 현재 모습을 우려하고 있다.

아틀레티코는 10일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전에서 1대2로 역전패를 당했다. 원했던 결과로 출발하지 못한 아틀레티코다.

먼저 선제골을 뽑아낸 쪽은 아틀레티코였다. 전반 17분 훌리안 알바레즈의 패스를 받은 마르코스 요렌테가 골키퍼 알리송 베케르를 제치고 골망을 흔들며 기분 좋게 출발했다. 하지만 전반 막판 실점이 있었다. 이강인의 턴오버부터 시작됐다. 도미니크 소보슬라이가 페널티박스 안에서 빠른 슈팅 타이밍으로 동점골을 터트렸다.

Advertisement

후반 시작 5분 만에 역전골이 터졌다. 알렉시스 맥 알리스터가 페널티박스 앞에서 왼발로 때린 슈팅을 그대로 골문 구석에 꽂아 넣으며 리버풀에 역전 결승골을 안겼다. 아틀레티코는 반격하지 못했다.

경기 후 그는 "전반전만큼 후반전에 보여주지 못하면 체력 문제라고 생각하기 쉽지만, 그렇지 않다. 그저 우리가 후반전에 축구를 못했을 뿐이다. 실점이 너무 많다는 것이 현실이다. 오늘 2골, 빌바오전 3골, 세비야전 1골까지 이는 팀 전체의 문제다. 누군가는 듣기 싫어할지 몰라도 팀은 여전히 만들어지는 과정에 있으며, 우리는 여전히 많은 부분을 조정해야 한다"고 팀에 문제가 있다고 확실하게 인정했다.

로이터연합뉴스

교체 카드가 적중하지 못했다는 느낌도 줄 수밖에 없다. 후반 14분 만에 이강인과 코케를 빼고 알레한드로 그리말도와 아데몰라 루크먼을 넣었지만 경기력은 후퇴했다. 후반 30분 이후 들어온 조나단 데이비드의 존재감도 떨어졌다.

Advertisement

Advertisement

이를 두고는 "우리가 끌려가기 시작했을 때부터 교체 카드를 쓰기 시작했다. 후반전에 위력적인 기회를 만들지 못했기 때문에 다른 해결책을 모색했죠. 축구에서의 세부 디테일은 당신을 위로 올릴 수도, 중간에 머물게 할 수도, 바닥으로 떨어뜨릴 수도 있다. 그 디테일들을 조정해야 하며, 더 많은 노력이 필요하다"며 누군가를 탓하지 않았다.

AFP연합뉴스

마지막으로 시메오네 감독은 "팀은 해내야 할 경기를 치렀지만, 후반전에는 경기를 더 잘 해석하고 운영했어야 한다. 선수들은 모든 것을 쏟아부었고 중요한 경기를 치렀지만, 계속해서 성장해야 한다. 세부 디테일을 바로잡아야 하며, 패배라는 결과는 오늘 우리가 보여준 긍정적인 부분들을 전부 묻히게 만든다"며 이번 패배가 굉장히 쓰다고 밝혔다.