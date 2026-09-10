'이게 팀이야!' LEE 얼굴 맞고 축구화 벗겨져도…심판 묵인→이강인 경기력 저하 '밀려나듯 물러났다' 분노 폭발

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)을 향한 '도' 넘은 견제에 스페인 현지 언론도 단단히 뿔이 났다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 10일(이하 한국시각) '리버풀(잉글랜드)이 이강인을 상대로 지나치게 거친 플레이를 펼쳤다. 이강인은 다비데 마사 심판이 이를 묵인하는 가운데, 연이은 거친 파울로 사실상 경기에서 밀려나듯 물러나야 했다'고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 10일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 1차전에서 1대2로 역전패했다.

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사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

이강인은 3-5-2 전술에서 훌리안 알바레즈와 투톱으로 호흡을 맞췄다. 이강인은 전반 5분 알바레즈를 향해 날카로운 패스를 건네는 등 활발한 움직임을 선보였다. 결국 리버풀은 이강인 집중 견제에 나섰다. 전반 28분 볼 경합 과정에서 맥 앨리스터에 정강이를 걷어차였다. 전반 33분엔 버질 반 다이크에 밟여 축구화가 벗겨지기도 했다. 끝이 아니다. 이강인은 전반 막판 밀로스 케르케즈와 도미니크 소보슬러이에게 연달아 얼굴을 긁혔다. 그야말로 수난시대였다. 이날 이강인은 후반 14분 알레한드로 그리말도와 교체돼 벤치로 물러났다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 59분 동안 패스 성공률 89%(25/28), 기회 창출 1회, 터치 37회 등을 기록했다. 스트라이커와 미드필더 역할을 병행했지만 기대했던 공격포인트는 없었다.

사진=중계 화면 캡처

사진=중계 화면 캡처

'문도데포르티보'는 '이강인은 아틀레티코 마드리드의 핵심 선수 중 한 명으로 경기를 시작했다. 그는 팀이 점유율을 주도하던 시기에 결정적 역할을 했다. 동료들을 끊임없이 지원하며 팀이 한동안 경기를 장악하고 리드를 잡을 수 있도록 도왔다. 리버풀 선수들은 이를 분명히 인지했다. 이탈리아 출신 주심의 묵인 아래 과도한 신체 접촉을 동반한 거친 플레이로 이강인을 집중 견제하기 시작했다. 이 과정에는 비디오 판독(VAR)을 담당의 방조도 한몫했다'고 보도했다.

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이 매체는 '맥 앨리스터가 이강인을 가격했는데 경고에 그쳤다. 몇 분 뒤엔 반 다이크가 태클을 가해 이강인의 축구화가 벗겨지기까지 했다. 소보슬러이에게는 얼굴을 가격당하는 일까지 벌어졌다. 이강인이 항의했지만, 심판은 문제 삼지 않았다. 이러한 상황들로 이강인의 경기력은 저하됐다. 결국 그는 후반 14분 교체됐다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com