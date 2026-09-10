'대충격' 손흥민 '먹튀' 롤모델, 데 제르비 틀렸다! '20개월 공백' 훈련하다 발목 부상…6~8주 결장, 눈물의 보호대 착용

보호대 착용한 무드리크. 사진캡처=스퍼스 아미

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[스포츠조선 김성원 기자]긴 공백은 숨길 수 없었다. 결국 로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 틀렸다.

토트넘이 첼시로부터 임대 영입한 미하일로 무드리크가 출발부터 쓰러졌다. 영국의 'BBC'는 10일(이하 한국시각) '무드리크가 훈련 중 발목을 다쳐 6~8주 정도 경기에 출전할 수 없을 것으로 예상된다. 그는 월요일(7일) 부상한 것으로 알려졌으며 현재 보호대를 착용하고 있는 것으로 전해졌다'고 보도했다.

'더선'도 '무드리크가 훈련 중 발목을 다쳐 토트넘의 부상 악재가 또 노출됐다. 그는 발목 보호대를 착용한 것이 포착됐다'고 전했다.

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무드리크는 여름이적시장 마지막 날인 2일 토트넘으로 둥지를 옮겼다. 데 제르비 토트넘 감독의 작품이다. 우크라이나 출신의 무드리크는 샤흐타르 도네츠크 시절 잠재력이 폭발하며 빅리그의 주목을 받았다. 당시 샤흐타르를 이끌었던 사령탑이 데 제르비 감독이었다. 데 제르비 감독은 '애제자'인 무드리크의 부활을 바랐다.

그러나 우려가 컸다. 첼시는 손흥민을 롤모델로 스피드가 강점인 2003년 1월 무드리크를 품에 안았다. 2001년생인 그의 이적료는 옵션을 포함해 무려 8900만파운드(약 1610억원)였다. 아스널이 공을 들였지만 첼시가 '하이재킹'에 성공했다. 계약기간은 8년 6개월이었다.

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하지만 현실은 참혹했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 적응이 쉽지 않았다. 2024년 11월 첼시에서 지워지기 전까지 73경기에 출전해 10골에 그쳤다.

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지워진 이유는 도핑 방지 규정 위반 혐의다. 무드리크는 4년 출전 정지 징계를 받았다. 그가 복용한 약물은 멜도니움이다. 산소를 아껴 사용하고 새로운 신체적 스트레스에 대비해 에너지를 빠르게 회복할 수 있도록 도와준다. 동유럽에서 널리 사용됐으며, 2016년부터 세계반도핑기구(WADA)의 금지 약물 목록에 포함됐다.

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그는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, WADA와의 합의로 지난달 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다. WADA의 멜도니움 관련 규정 변경도 작용했다. 무드리크의 샘플에서는 매우 낮은 농도의 멜도니움이 검출됐는데 현행 기준을 적용하면 애초에 양성 반응으로 보고조차 되지 않을 수치다. 무드리크는 징계가 해제되자 첼시에 복귀했다. 하지만 설자리가 없었다.

토트넘 유니폼을 입은 무드리크는 5일 노팅엄 포레스트와의 EPL 원정경기에서 첫선을 보였다. 그는 후반 29분 교체투입됐지만 공격포인트는 없었고, 토트넘은 득점없이 비겼다.

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무드리크는 토트넘 데뷔전만 치른 후 전력에서 이탈했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com