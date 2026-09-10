'아뿔사! 2년 징계 풀렸는데 또 2개월 결장이야' 토트넘 '임대생' 우크라이나 국대 무드리크, 부상→최대 8주 결장..'스승 데 제르비 만났는데 정말 안 풀린다'

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - The City Ground, Nottingham, Britain - September 5, 2026 Tottenham Hotspur's Mykhailo Mudryk acknowledges fans after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Tottenham Hotspur's Ukrainian midfielder #27 Mykhailo Mudryk runs with the ball during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Tottenham Hotspur at The City Ground in Nottingham, central England, on September 5, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 새 시즌 초반 정말 안 풀린다. 팀 경기력에 비해 결과는 엉망이다. 개막 후 2패 그리고 1무. 리그 3경기서 승리가 없다. 또 야심차게 임대로 영입한 우크라이나 국가대표 공격수 미하일로 무드리크가 발목을 다쳐 향후 최대 2개월 정도 결장하게 됐다고 한다.

영국 매체 '풋볼 런던'에 따르면 윙어 무드리크는 큰 악재를 맞았으며 최소 6주에서 최대 8주 동안 팀 전력에서 이탈이 불가피하다고 한다. 무드리크가 무슨 이유로 다쳤는 지에 대해서는 정확히 알려지지 않았다고 한다. 훈련 도중 다쳤을 가능성이 높고, 부상 부위도 공개되지 않았다. 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노도 무드리크가 다쳤고, 최고 11월까지 결장할 것이라고 자신의 SNS를 통해 알렸다. 영국 매체 BBC는 무드리크가 발목을 다쳤다고 보도했다.

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - The City Ground, Nottingham, Britain - September 5, 2026 Tottenham Hotspur's Mykhailo Mudryk in action with Nottingham Forest's Daniel Munoz Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

만 25세의 무드리크는 여름 이적 시장 마감일에 첼시를 떠나 토트넘으로 임대됐다. 이는 2009년 카를로 쿠디치니 이후 두 클럽 간에 이적한 첫 번째 선수였다. 무드리크는 지난 5일 노팅엄과의 프리미어리그 경기 교체 출전하며 토트넘에서 데뷔했다. 당시 토트넘은 0대0으로 비겼다.

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무드리크는 사연이 많은 선수다. 그는 우크라이나 샤흐타르 도네츠크에서 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. 엄청난 스피드를 통한 위력적인 드리블과 강력한 슈팅, 패스 후 움직임까지 잠재력을 폭발시켰다. 그 결과, 2023년 1월 겨울 이적시장을 통해 첼시로 이적했다. 당시 첼시는 샤흐타르 구단에 무려 1억유로를 이적료로 지불했다. 하지만 EPL로 온 무드리크는 생각대로 술술 풀리지 않았다. 골결정력이 부족했다. 첫 시즌 17경기에 나서 2도움에 그쳤고, 2023~2024시즌엔 41경기서 7골 2도움을 기록했다. 게다가 2024년 12월, 충격적인 사건이 터졌다. 운동능력 향상에 도움을 주는 금지약물 중 하나인 멜도니움 성분이 도핑 검사에서 드러났다. 그에게 4년 출전 정지 징계가 떨어졌고, 이후 국제반도핑기구(WADA)와의 합의로 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다. 무드리크는 지난 여름 이적시장에서 징계가 풀렸다. 그리고 샤흐타르 도네츠크 시절의 스승인 로베르토 데 제르비 감독의 부름을 받았다. 무드리크는 데 제르비를 '축구 아버지'라고 부른다고 한다. 무드리크의 잠재력을 끌어올린 지도자다. 토트넘은 무드리크를 데려오기 위해 임대와 더불어 7500만파운드의 선택적 완전 이적 조항까지 넣었다고 한다.

Mykhailo Mudryk of Chelsea, right fights for the ball with Daniele Rugani of Juventus during a pre-season friendly soccer match for the Hong Kong Football Festival in Hong Kong on Wednesday, Aug. 5, 2026. (AP Photo/Chan Long Hei)

제르비 감독 아래에서 부활을 노린 무드리크는 다시 쉬어가야 할 안타까운 상황에 처했다. 토트넘의 다음 일정은 오는 13일 에버턴과의 리그 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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