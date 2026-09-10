[K리그2 프리뷰]우승경쟁의 분수령, '2위' 서울E-'선두' 수원 '빅뱅'...9경기 무패 VS 8경기 무패, 수원 킬러 VS 김도균 킬러

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[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 K리그2 우승의 향방을 가릴 사실상의 '결승전'이 펼쳐진다.

서울 이랜드와 수원 삼성이 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드를 치른다. 서울E는 승점 45점(13승6무5패)으로 2위, 수원은 승점 50점(15승5무4패)으로 1위를 달리고 있다.

선두 싸움의 중요한 분수령이다. 이제 시즌 종료까지 8경기 밖에 남지 않았다. 여기서 승리한다면 서울E는 뒤집기 희망을 키울 수 있고, 수원은 대세론에 힘을 실을 수 있다.

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양 팀 모두 최근 무서운 상승세를 타고 있다. 서울E는 9경기 무패(5승4무)를 달리고 있다. 월드컵 휴식기 이후 치른 경기에서 단 1경기도 패하지 않았다. 경기당 2골씩 몰아치는 매서운 공격력을 자랑하고 있다. 파주 프런티어와 성남FC를 상대로 잘하고도 연이어 1대1 무승부에 그치며 주춤하는 듯 했지만, 충북청주와의 25라운드(2대0)에서 완벽한 경기력으로 승리하며 다시 분위기를 올렸다.

수원의 기세도 만만치 않다. 8경기(5승3무) 무패를 질주 중이다. 최근 3경기에서는 모두 승리했다. 공격력이 살아났다. 8경기 무패를 달리는 동안 16골을 몰아쳤다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다. 영혼까지 끌어모아 영입한 루이스는 두 경기 연속골을 모두 결승골로 장식했다. 다만 수원은 전력누수가 있는게 고민이다. 지난 주말 충남아산전에서 고승범과 브루노 실바가 쓰러졌다. 이번 경기 출전이 불투명하다.

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재밌는 것은 얽히고설킨 상성이다. 알려진대로 김도균 서울E 감독은 '수원 킬러'다. 김 감독은 수원FC 시절부터 수원에 강했다. 수원 더비 12경기에서 8승1무3패의 절대우위를 보였다. 서울E 부임 후 치른 첫 다섯번의 수원전(리그 기준)에서 모두 승리했다. 하지만 이정효 수원 감독은 '김도균 킬러'다. 올 시즌 개막전 2대1 승리를 포함해, 7번의 맞대결에서 모두 승리했다. 이 묘한 상성이 이날 대결에는 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 일이다.

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분위기는 벌써부터 뜨겁다. 10일 오전 기준 1만여장의 티켓이 팔렸다. 원정석과 중립석, 5000석이 예매 오픈 7분도 되지 않아 매진된데 이어, 서울E 팬들도 대거 경기장을 찾을 것으로 보인다. 김 감독은 열성적인 수원 서포터스의 응원에 맞서기 위해 서울E 팬들 '총동원령'을 내렸다. 서울E는 내심 2024년 전북 현대와의 승강 플레이오프 1차전에서 기록한 구단 역대 최다 관중인 1만3205명 경신도 기대하고 있다.

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이 밖에 창단 후 최다인 11경기 무패(6승5무)를 달리며 호시탐탐 선두권 진입을 노리고 있는 3위 수원FC(승점 44)는 13일 오후 7시 수원종합운동장에서 천안시티를 상대한다. 지난 라운드에서 안산 그리너스에 충격의 0대1 패배를 당하며 무승 행진이 8경기(2무6패)로 늘어난 부산 아이파크는 같은 시각 부산구덕운동장에서 김해FC와 '낙동강 더비'를 펼친다. 부산은 설상가상으로 '핵심 공격수' 크리스찬이 음주운전으로 징계까지 받으며 최악의 위기를 맞았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com