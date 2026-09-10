차라리 손흥민 깜짝 복귀가 맞았다...'약물 징계 논란' 무드리크 부상 심각, 최소 1달 결장

사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민 대체자로 영입한 미하일로 무드리크의 출발이 너무 좋지 않다.

토트넘은 2일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우크라이나 국가대표 공격수 무드리크를 한 시즌 임대 영입했음을 발표하게 되어 기쁘다'며 영입을 공식화했다. 유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노에 따르면 이번 거래에 영입 의무 조항은 없다. 선택 영입 조항이 포함된 임대로, 토트넘은 무드리크를 영입하고 싶다면 7500만유로(약 1195억원)를 지불해야 한다.

무드리크 영입을 두고 불거진 우려가 현실이 되고 있다. 애초부터 의문부호가 가득했던 영입이다. 최우선 타깃인 코디 학포를 영입하지 못한 뒤에 대안이 없어서 영입한 선수라는 느낌을 지울 수 없다. 완래 학포를 영입하려고 했던 토트넘이지만 학포가 당시에는 맨체스터 시티행을 원하면서 영입이 틀어졌다. 이후 에버턴의 일리만 은디아예와 접촉했고, 히샬리송을 넘겨주면서 데려오려고 했다. 그러나 히샬리송이 에버턴 이적을 거부하면서 없던 일이 됐고, 결국 무드리크를 임대로 데려왔다.

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AFP연합뉴스

샤흐타르 도네츠크 시절에는 빛났지만 첼시에서 무드리크는 73경기 10골-11도움에 그쳤다. 심지어 2024년 11월 무드리크는 4년 출장 정지라는 충격적인 징계를 받게 됐다. 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐기 때문이다. 멜도니움이라는 금지 약물을 복용한 게 확인됐기 때문이다. 하지만 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, 세계반도핑기구와의 합의로 지난 7월, 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다.

이후 무드리크는 공식 경기를 소화한 적이 없는 상태. 무드리크는 지난 노팅엄 포레스트전에서 후반 교체로 나와 평범한 데뷔전을 치렀다. 데뷔전을 끝으로 당분간 무드리크는 토트넘 경기를 뛰지 못할 예정이다.

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영국 풋볼 런던은 10일(한국시각) '토트넘의 윙어 무드리크가 훈련 중 발목 부상을 입었으며, A매치 휴식기 이후에나 복귀할 수 있을 것으로 예상된다'고 보도했다.

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로이터연합뉴스

이어 '우크라이나 국적의 무드리크는 지난 주말 노팅엄 포레스트와의 0-0 무승부 경기에서 후반 교체 출전하며, 징계가 번복된 후 646일 만에 첫 공식 경기를 치렀다. 그러나 취재 결과, 무드리크는 토트넘 훈련 도중 부상을 당한 것으로 확인되었다. 그는 A매치 휴식기 이후까지 출전이 불가능하며, 이에 따라 이번 주말 에버턴전은 물론 카라바오컵 리버풀전과 리그 애스턴 빌라전까지 결장하게 된다'고 설명했다.

발목 부상 상태가 상당히 심각한 것으로 보인다. 매체는 '무드리크는 발목 염좌로 인해 최장 4주에서 8주 동안 나설 수 없을 것으로 보인다. 경기장 안팎에서 힘든 시기를 보낸 뒤 커리어를 다시 궤도에 올리려던 무드리크와 데 제르비 감독 모두에게 악재가 될 전망'이라고 언급했다.