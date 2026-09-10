"우승 라이벌 日 한숨, 해외파없이 아시안게임 조별리그 1~2차전 치른다" 초반부터 '삐걱'…韓 이민성호 4연패 '낭보'? 10일 사실상 완전체 집결

오이와 고 일본 U-21 축구대표팀 감독. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 4연패에 도전하는 한국 축구의 최대 우승 라이벌인 일본이 대회 초반 주요 해외파 없이 경기를 치르게 생겼다.

오이와 고 일본 21세이하(U-21) 축구대표팀 감독은 10일, 일본 매체 '스포니치'와의 단독 인터뷰에서 "2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 초반 두 경기는 해외파 4명 없이 치르기로 했다. 해외파를 4명에서 6~7명으로 늘렸다면, 개막전에서 가용할 수 있는 필드 플레이어가 13명 밖에 남지 않았을 것이기에, 현행 규정 내에서 소집 가능한 해외파를 선발했다"라고 밝혔다.

'스포니치' 보도에 따르면, 일본은 수비수 코스기 케이타(아인트라흐트 프랑크푸르트), 이치하라 리온(알크마르), 미드필더 이시와타리 넬슨(신트트라위던), 공격수 은와디케 우체(AaB) 등 해외파 4명의 차출 시점에 관해 소속 구단과 여전히 협의를 벌이고 있다. 정확한 합류 시점은 유동적이지만, 23일 태국과의 조별리그 3차전에는 팀에 합류할 가능성이 크다. 개최국 일본은 조별리그 A조에서 홍콩(16일), 키르기스스탄(20일), 태국을 차례로 상대한다.

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사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

오이와 감독은 태국전부터 본격적으로 베스트 멤버를 가동할 예정이다. 그는 "규정상 차출이 가능한 선수 중 해외파를 선발했고, J리그에서 뛰어난 활약을 펼치는 선수도 뽑았다. 우승을 위해 최상의 전력을 꾸렸다"라고 말했다. 최종명단 23명 중엔 지난 1월 U-23 아시안컵 우승 멤버 16명과 대학선수 3명이 포함됐다.

"단순히 선수들에게 경험을 쌓게 해주려고 대회에 출전하는 것이 아니다. 우승이라는 목표를 설정하고 그로부터 역산하여 첫 경기부터 승리에 집중하고 있다. 경험은 그 목표를 추구하는 과정에서 자연스럽게 따라오는 결과물일 뿐"이라고 금메달을 목표로 삼았다고 강조했다.

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내년 3월 일본 A대표팀 지휘봉을 잡아 A대표팀과 올림픽 대표팀 사령탑을 겸직할 예정인 오이와 감독은 "A대표팀 감독이 지켜보고 있다는 사실을 굳이 말하고 다니진 않지만, 내 직책의 특성상 자연스럽게 그런 상황(동기부여)이 조성될 거라는 건 사실이다. 그게 나쁘지 않다고 본다. 그걸 자신의 성장을 위한 동력으로 삼을지 말지는 전적으로 선수 본인에게 달린 문제"라고 했다.

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한편, 지난 세 대회에서 금메달을 딴 후 이번 대회를 통해 4연패에 도전하는 한국 축구는 해외파를 포함한 완전체로 조별리그 1차전을 치를 예정이다. 박승수(뉴캐슬) 김지수(브렌트포드) 양현준(셀틱) 김명준(헹크) 양민혁(베스테를로)에 이어 10일 엄지성(스완지시티) 배준호(스토크시티)가 일본 시즈오카에서 담금질 중인 이민성호에 합류했다. 공격수 이영준(그라스호퍼)은 마지막으로 14일 합류해 15일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열리는 카타르와의 조별리그 D조 1차전을 준비할 예정이다. 22일 오후 7시 같은 경기장에서 사우디아라비아를 상대한다.

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이민성 아시안게임 대표팀 감독은 지난 1일 "(팀에 부임한지)1년 조금 더 지났는데 아시안게임을 목표로 소집을 해왔다. 지금껏 해온 과정이 순탄치 않았지만 그게 큰 보약이 됐을 것이라고 생각한다. 지금까지 잘못된 점과 보완할 점을 착실히 준비했다. 금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 출사표를 던졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com