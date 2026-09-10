'어느덧 7골' 주민규 "올 시즌 이렇게 힘들 줄 몰랐어, 이제 위닝 멘털리티 생겼다"[현장인터뷰]

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"올 시즌 이렇게 힘들 줄은 몰랐어요. 이제 위닝 멘털리티가 생겼으니 아시아챔피언스리그권까지 가야죠."

'베테랑 골잡이' 주민규(대전하나시티즌)의 미소였다. 주민규는 9일 대전월드컵경기장에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 3대2 역전승을 이끌었다. 주민규는 0-1로 끌려가던 후반 2분 이명재의 낮고 빠른 크로스를 몸을 날려 밀어넣었다. 기세를 탄 주민규는 후반 30분 마사가 얻어낸 페널티킥을 깔끔하게 성공시켰다. 지난해 9월 대구전 이후 거의 1년여만에 기록한 멀티골이었다.

주민규는 "올 시즌 원하는 목표로 가기 위해 중요한 경기에서 승리할 수 있어 기쁘다"고 입을 열었다. 이어 "오랜만에 넣은 멀티골이다. 반성해야 하는 부분이다. 팀 성적마저 좋지 않다보니 많은 골을 넣지 못하는 것에 죄책감도 들었다. 안양전을 통해 마음의 짐을 덜었다. 이제 보다 가벼운 마음으로 남은 시즌 더 많은 골을 넣을 수 있도록 하겠다"고 했다.

Advertisement

주민규는 올 시즌 주장 완장을 찼다. 황선홍 대전 감독은 지난 시즌 14골을 기록한 주민규가 우승 도전의 선봉에 서길 기대했다. 하지만 기대에 미치지 못했다. 첫 19경기에서 단 2골에 그쳤다. 5월에서야 마수걸이 골을 넣었다. 주민규는 "사실 매시즌을 겪으며 힘든 일도 있었지만, 올 시즌은 유독 더 힘들었다. 이렇게 힘들줄 몰랐다. 주변에서 도와줬기에 힘든 시기를 극복했던 것 같다. 남은 경기에서 결과를 가져올 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

주민규는 제로톱을 소화하는 등 부활을 위한 몸부림을 쳤다. 결실을 맺었다. 8월 안양전에서 골맛을 본 주민규는 이후 치른 8경기에서 5골을 넣었다. 어느덧 7호골 고지를 밟으며 두자릿수 득점이 눈에 보이기 시작했다. 공교롭게도 주민규가 터지며 대전도 상승곡선을 그렸다. 대전은 최근 8경기에서 6승2패라는 놀라운 상승세를 타고 있다. 예전같으면 무너졌을 경기를 뒤집으며 달라진 모습을 보이고 있다. 순위도 파이널A 마지노선인 6위까지 올라섰다.

Advertisement

주민규는 "시즌 초반에 '골 먹으면 못이긴다'는 생각했다. 우리는 한 골 먹으면 뒤집을 수 있는 힘이 없다고 생각했다. 그런데 지금은 위닝 멘탈리티 생겼다. 지든 이기든 경기가 일정했으면 좋겠다고 감독님께서 주입식으로 이야기하셨다. 지고 있더라도 우리 경기를 하겠다는 멘탈리티가 좋아졌다"고 했다.

Advertisement

달라진 비결에 대해서는 "모두가 리더가 되려고 한다. 더 나와서 말도 많이 한다. 그동안 어린 친구가 많다 보니 위축되고 한 경기를 지면 조금 일희일비했다. 선수들이 성장한 기분이다. 나서서 어떻게든 뒤집고 몰입하려고 한다. 많이 달라졌다. 앞으로가 기대되는 선수가 많다. 팀도 도움이 될 듯하다"고 설명했다.

Advertisement

가을만 되면 살아나는 '가을 대전'에 대해서도 이야기했다. 주민규는 "아쉬우면서도 좋다. 여름, 봄에도 잘하고 싶다. 가을만 되면 선수들이 보이지 않는 힘이 생긴다. 가을에만 축구했으면 좋겠다. 잘 보완해서 올해 여름은 지나갔지만, 내년에는 봄이고 여름이고 잘하는 좋은 시즌을 보냈으면 하는 바람"이라는 속내를 전했다.

대전=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com