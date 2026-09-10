"충격" '너무 안 풀린다!' 18위 토트넘 미하일로 무드리크, 훈련 중 부상 OUT 'A매치 휴식기 이후 복귀 예정'

사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]안풀려도 너무 안 풀린다. '이적생' 미하일로 무드리크(토트넘)가 부상으로 이탈했다.

로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 13일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 에버턴과 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기를 치른다. 토트넘은 앞선 세 경기에서 1무2패(승점 1)를 기록하며 20개 팀 가운데 18위에 머물러있다.

승리가 간절한 상황. 부상 악재까지 겹쳤다. 영국 언론 '익스프레스'는 10일 '토트넘의 새 윙어 무드리크가 훈련 중 발목을 다쳤다. 전력에서 이탈하게 됐다. 그는 당분간 경기에 나설 수 없게 됐다'고 보도했다.

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사진=AFP 연합뉴스

토트넘은 올 시즌을 앞두고 첼시(잉글랜드)에서 무드리크를 임대 영입했다. 무드리크는 과거 샤흐타르 도네츠크(우크라이나)에서 데 제르비 감독과 한솥밥을 먹었다. 당시 무드리크는 맹활약하며 '빅 클럽'의 관심을 받았다. 하지만 2023년 첼시의 유니폼을 입은 뒤 기대에 미치지 못했다. 73경기에서 10골에 그쳤다. 더욱이 2024년 11월 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐다. 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소 끝에 지난 7월, 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다.

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이 매체는 또 다른 언론 '풋볼런던'의 보도를 인용해 '무드리크가 A매치 휴식기 이후에나 복귀할 수 있을 것으로 보인다. 에버턴과의 경기는 물론이고 15일 리버풀과의 카라바오컵, 19일 애스턴 빌라와의 리그 경기에도 나서지 못할 전망이다. 이는 경기장 안팎에서 힘든 시기를 보낸 뒤 커리어 재건을 노리는 무드리크와 데 제르비 감독 모두에 뼈아픈 악재'라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com