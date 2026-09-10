[오피셜]'놀라지 마세요, 큰 부상 아닙니다' 종아리 잡고 쓰러진 리버풀 '이적생' 바르콜라 단순 경련..이라올라 감독 우려 일축 "조금 급하게 (선발) 출전시켰다"

Liverpool's French midfielder #29 Bradley Barcola leaves the pitch with an injury during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Liverpool's French midfielder #29 Bradley Barcola receives medical treatment during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola applauds the fans following during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]깜짝 놀란 리버풀 팬들은 안도해도 될 것 같다. 여름 '이적생' 윙어 브래들리 바르콜라가 쓰러졌지만 큰 부상이 아닌 것으로 드러났다. 리버풀 사령탑 안도니 이라올라 감독은 바르콜라의 부상이 심각하지 않다고 확인해줬다.

리버풀은 10일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열린 이강인의 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리즈 페이즈 홈 차전서 2대1 역전승을 거뒀다. 여름 이적시장에서 파리생제르맹에서 리버풀로 이적한 바르콜라는 처음으로 선발 출전했다. 만 24세의 프랑스 국가대표인 바르콜라의 이적료는 옵션 포함 총 1억2300만파운드였다. 리버풀 구단 입장에선 엄청난 투자였다. 그런데 그가 후반 15분 부상으로 교체 됐다. 종아리 부상으로 보이는 통증으로 인해 더이상 뛰기 어려웠다. 그는 골문 쪽으로 침투하던 중 멈춰 섰으며 종아리를 잡은 채 그라운드에 쓰러졌다. 리버풀 의료진의 치료를 받은 뒤 빅토르 무뇨스와 교체됐다.

Liverpool's Bradley Barcola runs with the ball during the Champions League opening phase soccer match between Liverpool and Atletico Madrid in Liverpool, England, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

소보슬라이의 동점골과 맥알리스터의 결승골로 역전승을 거둔 이라올라 감독은 TNT 스포츠와의 인터뷰에서 바르콜라의 문제가 단순 경련이라고 밝혀 불안감을 일축했다. 그는 "(큰 부상이) 아니다. 브래들리의 경우 단순한 경련일 뿐"이라고 말했다. 이라올라 감독은 또 "우리가 그를 조금 급하게 출전시킨 감이 있다. 그가 가진 모든 것을 쏟아부어 달라고 요청했고 그는 최선을 다했다. 다음 경기를 위해 선수들이 어떻게 회복하는지 지켜보겠다"고 말했다.

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Atletico Madrid's Argentinian midfielder #20 Giuliano Simeone runs with the ball whilst under pressure from Liverpool's French midfielder #29 Bradley Barcola during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

그는 또 리버풀 홈팬들과 상대 아틀레티코에 대해 "(우리 팬들은)경기 자체를 즐기고 있었다. 상대는 매우 뛰어난 팀이다. 기술적으로 중원에 아주 훌륭한 선수들을 보유하고 있다. 아틀레티코 선수들은 기량이 뛰어나 압박하기가 쉽지 않다"면서 "그들은 오랫 동안 함께 호흡을 맞춰온 팀이다. 우리는 노팅엄전(2대2), 뉴캐슬전(2대2)에 이어 끌려간 경기를 극복했다. 경기 초반 부분은 여전히 개선해야 할 게 있지만, 팀이 강한 정신력을 보여주어 기쁘다. 이것이 챔피언스리그다. 쉬운 경기는 없다"고 말했다. 이강인(아틀레티코)은 리버풀 상대로 선발 출전했다가 후반 14분 그라말도와 교체됐다. 이강인은 공격 포인트를 기록하지 못했다. 아틀레티코는 이날 전반 17분 마르코스 요렌테의 선제골로 기선을 잡았지만 이후 리버풀에 두 골을 내주며 고개를 숙였다. 직전 아틀레티코 빌바오(0대3)에 이어 두 경기 연속 패배를 당했다.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola applauds the fans following during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

리버풀의 다음 일정은 오는 12일 풀럼과의 리그 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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