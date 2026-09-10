토트넘 역사상 이런 선수 있었나...히샬리송 선 넘었다, 토트넘 상대 소송 준비 '강제 FA 요구'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘 홋스퍼 역대 최악의 영입 중 하나로 꼽히는 히샬리송이 이번에는 최악의 방법으로 구단과의 이별을 추진하고 있다.

브라질 매체 '글로보'는 10일(한국시각) '히샬리송이 법적 절차를 통해 토트넘을 떠나려 움직이고 있음을 파악한 바스코 다 가마가 토트넘이 2000만유로(약 310억원) 미만의 금액은 받아들이지 않겠다는 입장을 전달하자 완전 영입 제안을 철회했다'고 보도했다.

이로 인해 협상은 새로운 국면을 맞이했다. 매체는 티아고 아스마르 기자의 취재를 인용해 '히샬리송이 지난 몇 주간 토트넘 측에 전달한 계약 해지 절차를 선수 측 법률 대리인이 진행하겠다는 의사를 밝혔다'고 전했다. '이 방식으로 계약이 해지될 경우, 히샬리송은 자유로운 신분으로 2026년 말까지 바스코에서 활약할 수 있게 된다'는 설명이다.

Advertisement

히샬리송은 지난 2022년 여름 에버턴에서 5800만유로(약 903억원)라는 거액에 토트넘 유니폼을 입었지만, 잦은 부상과 부진 속에 이적료값을 전혀 해내지 못했다. 특히 이번 여름 이적시장 막판에는 팀 내 논란의 중심에 서기도 했다. 구단에 이적을 요청해놓고도 이를 부인하는 모습을 보였고, 이후에도 SNS를 통해 논란을 재생산하며 잡음을 키웠다. 결국 로베르토 데 제르비 감독의 구상에서 완전히 배제되는 수모까지 겪었다. 그런 그가 이제는 구단을 상대로 법적 절차까지 준비하고 있는 상황이라, 팬들 입장에서도 곱게 봐주기 어려운 모양새다.

매체는 이어 '이는 선수와 에이전트 측이 원하는 시나리오'라며 '히샬리송이 자유계약 신분을 얻게 되면 다음 이적시장에서 바스코와 장기 계약을 새로 체결해 팀에 더 오래 남거나, 또 다른 해외 리그로 이적하는 방안을 협상할 수 있다'고 분석했다. 또한 '당초 임대 영입을 원했던 바스코 구단 입장에서도, 현재 자금력이 부족한 상황에서 과도한 채무를 지지 않고 올해 선수를 활용할 수 있게 되는 셈'이라고 덧붙였다.

또 다른 핵심 포인트로는 '히샬리송과 토트넘의 계약 기간이 내년 중반(2027년 6월)까지이며, 1년 연장 옵션이 포함되어 있다'는 점을 짚었다. 매체는 '다만 원래 계약 만료까지 남은 기간이 1년 미만인 상황인 데다, 토트넘이 히샬리송을 프리미어리그 명단에서 제외했기 때문에 복잡한 법적 분쟁까지 가지 않고 계약을 해지하는 해결책이 마련될 가능성도 있다'고 전망했다.

Advertisement

29세의 히샬리송은 토트넘이 거절했던 2000만 유로를 제시했던 튀르키예 트라브존스포르의 제안보다 훨씬 조건이 좋았던 에버턴 복귀안을 거절한 바 있다. 이후 그는 구단에 이적을 요청했으며, 현재는 바스코 이적을 당면 과제의 최선책으로 바라보고 있다.