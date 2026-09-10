[오피셜] '눈물의 슈퍼스타' 네이마르 국대 커리어 끝났다, 브라질 역대급 세대교체...안첼로티 파격 선발 '카세미루-알리송도 제외'

사진=스포츠 에디츠

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]카를로 안첼로티 브라질 감독이 피바람을 일으켰다.

브라질축구협회는 10일(한국시각) 공식 채널을 통해 9~10월 A매치에 나설 명단을 발표했다. 파격 그 자체다.

2026 북중미 월드컵에서 16강 탈락의 아픔을 겪은 뒤 세대교체를 예고했던 카를로 안첼로티 감독은 실제로 파격적인 선택을 내렸다. 앞서 안첼로티 감독은 "2026년 북중미월드컵을 끝으로 매우 중요한 한 시대의 선수들이 마무리를 짓게 되었다고 생각한다. 네이마르를 시작으로 다닐루, 카세미루 등 이번 월드컵에서 30세를 넘긴 이 모든 선수들이 해당된다"라며 세대교체를 천명했다.

Advertisement

안첼로티 감독은 자신의 말을 지켰다. 네이마르, 카세미루 등 그동안 브라질을 이끌어온 베테랑들을 이번 명단에서 전부 배제했다. 젊은 선수들을 과감하게 선발하면서 4년 뒤에 있을 2030년 월드컵을 바라봤다. 특히 국내파만 10명에 달하고, 지난 월드컵 명단과 비교하면 무려 17명이 교체될 정도로 큰 폭의 물갈이가 이뤄졌다.

AFP연합뉴스

아직 현역으로 충분히 기량이 좋은 알리송 베케르(리버풀)도 뽑히지 않았다. 그간 브라질 대표팀의 부동의 주전이었던 알리송 대신 코린치안스의 우고 소우자가 골문의 에이스로 낙점됐다. 이미 안첼로티 체제에서 기회를 받은 바 있는 그는 이번에도 주전 1옵션으로 나설 전망이며, 코리치바의 페드루 모리스쿠와 크루제이루의 오타비우가 신예로 가세해 향후 골키퍼 세대교체의 중심이 될 것으로 보인다.

Advertisement

중원에서는 아스날의 브루누 기마랑이스가 핵심이다. 대표팀 주장급 입지를 다져온 그는 이번 명단에서도 중원의 에이스 역할을 맡을 전망이다. 유벤투스로 이적한 다우글라스 루이스 역시 경험을 살려 중원 안정에 힘을 보탤 것으로 보이며, 코린치안스 소속 신예 브레노 비돈의 발탁도 주목할 대목이다.

Advertisement

AP연합뉴스

수비진은 비교적 변화가 없는 편이다. 가브리엘 마갈량이스(아스널)와 마르퀴뇨스(파리생제르맹)가 그대로 선발리 됐다. 중원에서는 아스날의 브루노 기마랑이스가 핵심이다. 대표팀 핵심급 입지를 다져온 그는 이번 명단에서도 중원의 에이스 역할을 맡을 전망이다. 맨체스터 유나이티드로 이적한 안드레이 산투스도 발탁됐다. 코린치안스 소속 신예 브레노 비돈의 발탁도 주목할 대목이다.

공격진의 에이스는 단연 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르다. 네이마르의 공백 속에서 사실상 팀의 간판으로 올라선 그는 첼시의 이스테방, 주앙 페드루와 함께 차세대 공격 라인을 형성할 전망이다. 여기에 바르셀로나의 하피냐까지 가세하며 안첼로티호의 새로운 공격 조합에 대한 기대감이 커지고 있다.