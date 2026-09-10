'홀란 바르셀로나 이적' 추가협상, 맨시티 대충격…"마레스카 감독 방향성 불만"→바이아웃 2725억

엘링 홀란. 사진=벡스FcB

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[스포츠조선 강우진 기자]엘링 홀란이 2026~2027시즌을 끝으로 맨체스터 시티를 떠나는 방안을 고려중이라는 소식이 나왔다.

스페인 피차헤스는 10일(한국시각) '홀란은 2026~2027시즌이 끝나면 잉글랜드 무대를 떠나는 것을 고려하고 있는 것으로 전해졌다'며 '맨시티의 스포츠적인 방향성에 불만을 드러내고 있다는 이유에서다'고 보도했다.

앞서 영국 더선은 홀란의 에이전트들이 이미 런던과 프랑스 파리에서 FC 바르셀로나 측 관계자들과 비공식적인 만남을 가졌다고 전했다. 바르셀로나는 홀란의 바이아웃을 지불하는 방법까지 고려 중이라고 한다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Manchester City - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - September 8, 2026 Manchester City's Erling Haaland and Ruben Dias celebrate after the match REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAY

홀란은 맨시티에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 5번째 시즌을 보내고 있다. 홀란은 이적 후 맨시티가 리그 우승권에서 경쟁하는데 많은 도움을 줬다. 그러나 홀란은 펩 과르디올라 감독이 떠나고 엔조 마레스카 감독이 부임한 것에 불만을 품고 있다고 한다.

홀란에게는 레알 마드리드라는 선택지도 있지만, 이를 배제한 것으로 알려졌다. 킬리안 음바페와 비니시우스 주니오르, 그리고 주드 벨링엄 등 공격진에 배치된 다수의 스타 플레이어들과의 공존이 선수단의 균형을 깨뜨릴 수 있다고 우려한 것이다.

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피차헤스는 '홀란은 한지 플릭 바르셀로나 감독의 전술 체제에 합류하는 것을 우선시하고 있다'며 '자신이 바르셀로나 공격진에서 절대적인 중심 역할을 맡을 수 있다고 판단하기 때문이다'고 설명했다.

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AP연합뉴스

홀란이 어느정도 의지를 보인 상황이기에 바르셀로나는 이적 협상을 서두르는데 박차를 가하고 있다. 홀란의 에이전트 측과 바르셀로나 관계자들은 오는 2027년 3월 A매치 기간에 추가 협상을 진행할 예정으로 알려졌다.

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매체는 '바르셀로나 경영진은 1억7500만유로(약 2725억원)의 바이아웃 조항에 대한 지불 구조를 먼저 확인할 것'이라며 '현 회계연도가 끝나는 시점에 맨시티 수뇌부에 공식 제안을 제출할 계획이다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com