'UFC 경기 보는줄' 이강인 수차례 가격 당했다…"리버풀 선수들 거친 반칙으로 LEE 끌어내려"

epa13226652 Kang-in Lee (L) of Atletico reacts during the UEFA Champions League league phase match Liverpool FC against Atletico Madrid, in Liverpool, Britain, 09 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN

사진=아틀레티코 마드리드

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[스포츠조선 강우진 기자]리버풀 선수들이 이강인에게 거친 반칙을 쏟아내면서 눈살을 찌푸리게 했다. 아틀레티코 마드리드는 리버풀에게 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 1차전에서 1-2로 패배했다.

스페인 문도데포르티보는 10일(한국시각) '다비데 마사 주심이 사실상 묵인하는 가운데, 리버풀은 계속된 거친 반칙으로 이강인을 경기장에서 끌어내렸다'고 보도했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Lee Kang-in runs with the ball during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 9, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

이강인은 이날 아틀레티코에서의 UEFA 챔피언스리그 데뷔전을 치렀고, 좋은 활약을 보였다. 아틀레티코에서 돋보이는 선수 중 한 명이었다는 평가를 받을 정도였다. 아틀레티코가 점유율을 가져갔던 경기 초반 흐름에서 이강인은 핵심적인 역할을 했다. 이강인은 코케, 바리오스와 꾸준히 유기적인 플레이를 했고 아틀레티코가 결국 선제골을 만들어 내는데 성공했다.

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선제골을 허용한 리버풀은 정신을 차렸다. 이강인을 거칠게 압박하기 시작한 것이다.

매체는 '리버풀 선수들도 이를 알아챈 듯했다. 이후 리버풀 선수들은 이강인을 상대로 상당히 거친 플레이를 펼치기 시작했다'며 '이 모든 과정은 주심이 묵인하는 가운데 이뤄졌다'고 비판했다.

AP연합뉴스

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전반 28분 맥 알리스터가 경합 상황에서 이강인의 발목을 스터드로 강하게 밟았다. 큰 부상으로 이어질 수 있는 상황이라 VAR 판독까지 이뤄졌지만, 옐로카드에 그쳤다. 6분 뒤에는 버질 반 다이크가 이강인의 발뒤꿈치를 밟았다. 이강인은 축구화가 벗겨질 정도의 강한 충격을 받고 넘어졌다. 이 장면에 대해서도 주심은 경고조차 주지 않았다. 마지막은 도미닉 소보슬라이가 장식했다. 전반 45분 소보슬라이가 먼저 이강인에게 거친 태클을 했고, 이후 얼굴까지 가격했다. 이강인은 항의했지만, 주심은 아무런 조치도 취하지 않았다.

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거친 압박속에서 이강인의 경기력이 점차 떨어지기 시작했고, 결국 후반 14분 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이강인을 교체하기로 결정했다. 이강인은 코케와 함께 경기장을 빠져나왔고, 대신 아데몰라 루크먼과 알레한드로 그리말도가 투입됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com