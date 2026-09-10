'토트넘 환장하겠네' 금지약물 징계 해제되자마자 '부상 이탈'…강등권 탈출 급한데 '악재의 연속'

토트넘 홋스퍼에 합류하자마자 부상으로 이탈한 미하일로 무드릭. 사진=파브리지오 로마노 SNS

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - The City Ground, Nottingham, Britain - September 5, 2026 Tottenham Hotspur's Mykhailo Mudryk acknowledges fans after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 강우진 기자]강등권의 토트넘 홋스퍼에게 또다시 악재가 겹쳤다. 새롭게 영입한 공격수 미하일로 무드릭이 부상으로 이탈한 것. 새로 영입한 공격수들이 이렇다할 활약을 하지 못하는 상황에서 터진 부상이라 아쉬움은 크다.

영국 풋볼 런던은 10일(한국시각) '토트넘의 윙어 무드릭이 훈련 중 발목 부상을 당했으며 A매치 휴식기 이후까지 결장할 것으로 예상된다'고 보도했다.

첼시 소속인 무드릭은 여름 이적시장 마감일에 첼시에서 토트넘으로 한 시즌 임대 이적했다. 금지 약물 관련해 내려졌던 20개월 출전 정지 징계가 해제된 지 얼마 안 돼 토트넘으로 이적한 것이다.

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AFP연합뉴스

무드릭은 지난 주말 노팅엄 포레스트와의 경기에서 후반 교체 출전하며 토트넘 데뷔전을 치렀다. 논란이 해소되면서 축구선수로서의 새출발을 알리는 듯했지만, 무드릭은 훈련 도중 발목 부상을 당했다. 그는 10월 초에 있을 A매치 휴식기 이후까지 전력에서 이탈하게 된다. 이에 따라 오는 13일 열리는 에버턴전을 시작으로 리버풀과의 카라바오컵, 아스톤 빌라와의 리그 경기 등에서도 결장이 유력하다.

매체는 '무드릭은 발목 염좌로 인해 4~8주 동안 결장할 가능성이 있다'며 '이는 자신의 커리어를 다시 정상 궤도에 올려놓으려는 로베르토 데 제르비 토트넘 감독과 무드릭 모두에게 큰 타격이다'고 전했다.

AP연합뉴스

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무드릭과 토트넘 모두에게 큰 악재다. 특히 무드릭은 경기장에 나서지 못했던 시간이 길기때문에 감각을 되찾아야 하는 과제를 안고 있었다. 다른 선수들보다도 경기 경험을 쌓는게 더 중요한 상황인데 두 달가량을 다시 뛰지 못한다는 것은 문제가 될 수 있다. 토트넘도 갈 길이 멀다. 공격진의 부진으로 2026~2027시즌을 강등권에서 시작했다. 이적시장에서 많은 선수들을 데려왔지만, 아직까지 특출나게 활약하는 선수가 없는 상황이다. 무드릭도 기대를 모은 선수 중 하나였지만, 당분간은 그의 활약에 기대를 걸 수 없을 것으로 보인다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com