"숙적 대한민국 넘고 우승하겠다" 일본 파격 금메달 선전포고...'2살 어린 일본전 대참사' 이민성호 어쩌나

AP연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]이민성호를 박살냈던 오이와 고 일본 21세 이하(U-21)감독이 대한민국을 향해 제대로 선전포고를 했다.

오이와 감독은 10일 일본 매체 주니치와의 인터뷰에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 한국을 매우 경계했다. 자국에서 열리는 만큼 일본에서도 관심이 크다.

그는 "좋은 경험을 쌓기 위해 대회에 나가는 것이 아니다. 결과적으로 우승하고, 그것이 좋은 경험이자 좋은 발판이 되면 된다"라며 "타국보다 어린 연령대이지만, 당연히 이길 생각으로 임한다. 우승할 생각으로 임한다. 선수들을 그런 높은 기준에 올려놓고 싶다"라고 우승이라는 목표를 확실하게 밝혔다.

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국가대표팀에서는 일본이 한국보다 좋은 성과를 내고 있지만 아시안게임에서는 이야기가 다르다. 한국은 2014년 인천 아시안게임 이후로 금메달을 놓치지 않고 있다. 손흥민 김민재 황희찬 등이 뛰었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서도, 황선홍 감독이 이끌었던 2022년 항저우 대회에서도 금메달을 목에 걸었다. 이민성호는 금메달 4연패에 도전한다.

오이와 감독도 한국을 굉장히 경계했다. "예를 들어 병역 면제가 걸린 한국은 4연패를 향해 와일드 카드를 포함한 유럽파 9명이라는 필승 체제다. 긴장감과 중압감을 받아들이고 숙적을 넘어서야만 진화의 길을 열 수 있다"며 한국을 거론했다.

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이어 "압박감 속에서 몸부림치며 해내는 것이 성장으로 이어진다. 그것을 극복한 후에 사람은 성장한다. 자국 개최에, 심지어 상대가 한국이라 피할 수 없는 압박감 속에서 플레이하는 것이 결과적으로 성장으로 이어질 것"이라며 한국을 넘고 금메달을 차지하겠다는 각오를 보였다.

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일본은 이번 대회에서 와일드카드를 사용하지 않는다. 일본의 목표는 아시안게임 금메달과 동시에 2028년 LA 올림픽 메달도전이기 때문이다. 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다고 했다. 오이와 감독은 우승이라는 경험을 토대를 통해 일본 유망주들이 성장하길 바랐다. 경험과 승리를 모두 잡겠다는 의도다 "승리, 그리고 그 너머에 있는 우승을 강력히 갈망하지 않는다면 선수의 성장도, 팀의 결과도 얻을 수 없다. 육성 연령대라고 해서 접근 방식을 바꿀 필요는 없다"고 했다.

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오이와 감독의 필승 각오에 이민성호는 두려움이 생길 수밖에 없다. 올해 1월 U-23 아시안컵에서 2살 어린 일본을 상대로 경기력에서 완패하며 0대1로 패배했기 때문이다. 이민성호 선수 구성이 그때와 달라졌다고 해도, 일본과의 격차가 느껴지는 패배였다. 이후에도 이민성호가 친선 경기에서 우려스러운 결과를 만들어냈기에 이번 대회를 앞두고 우려가 크다.