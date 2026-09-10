'아, 골대 강타' 의욕 넘쳤던 손흥민, 8개 슈팅에도 6호골 무산…LA FC, 뉴욕 레드불스 2-0 꺾고 7경기만에 승리[MLS 리뷰]

중계화면 캡쳐

출처=LA FC SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'이게 얼마만의 승리인가'. 손흥민(LA FC)은 침묵했지만, 팀은 모처럼 승리했다.

LA FC는 10일 오전 11시30분(한국시각) 미국 LA BMO 스타디움에서 열린 뉴욕 레드불스와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 25라운드 홈 경기에서 전반 주드 테리, 후반 아르민도 지프의 연속골로 2대0 승리했다. 앞서 6경기 연속 무승(4무2패) 부진에 휩싸였던 LA FC는 이날 승리로 11승 7무 7패 승점 40점으로 4위에서 3위로 한 계단 점프했다. 4위 댈러스(승점 40)와 승점 동률을 이뤘으나, 득실차에서 10골 앞섰다. 지난 라운드 솔트레이크전에서 7경기 득점 침묵을 깨고 5호골을 작성한 손흥민은 이날 LA FC 구단이 기획한 '한국 문화유산의 밤'을 맞아 득점에 대한 강한 의욕을 보였다. 90분 풀타임을 뛰며 양팀을 통틀어 가장 많은 8개의 슈팅을 날렸으나, 골대를 강타하는 등 불운 속 연속골 사냥엔 실패했다.

LA FC는 손흥민을 최전방 공격수로 세우고 드니 부앙가, 제이콥 샤펠버그를 양측면에 배치하는 스리톱을 가동했다. 예브헨 체베르코, 마티외 슈아니에르, 주드 테리로 미드필드진을 구축했다. 라이언 홀링스헤드, 아론 롱, 은코시 타파리, 케니 닐슨으로 포백을 꾸렸다. 위고 요리스가 골문 앞에 섰다.

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뉴욕은 손흥민의 함부르크 시절 동료인 공격수 에릭 막심 추포모팅, 케이드 코웰, 데니스 넬리치, 모하메드 소포, 아드리 메흐메티, 에밀 포르스베리, 딜런 닐리스, 저스틴 체, 줄리안 바잔, 데빈 파델포드, 에단 호르바스를 선발 기용했다.

출처=LA FC SNS 캡쳐

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뉴욕이 먼저 포문을 열었다. 7분, 추포모팅의 왼발슛이 골대 위로 떴다. 11분 체의 오른발 중거리 슛은 골대를 벗어났다. 12분, 손흥민이 찬스를 잡았다. 박스 가운데 지점에서 때린 왼발 슛이 상대 수비수 몸에 맞았다.

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21분, 예열을 마친 손흥민의 왼발 슈팅이 선제골 결실을 맺었다. 상대 박스 안 좌측 대각선 지점에서 패스를 받은 손흥민은 페이크 동작으로 상대 수비수를 따돌린 후 골문을 향해 왼발슛을 때렸다. 공은 호바스 골키퍼의 손에 막혔지만, 흘러나온 공을 잡은 테리의 오른발 슛이 그대로 골망에 꽂혔다.

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29분, 손흥민이 이번엔 오른발로 추가골을 두드렸으나, 상대 선수에 막혔다. 33분, 끌려가는 뉴욕에 변수가 발생했다. 주축 미드필더인 메흐메티가 부상을 당해 세쿠 코네와 교체됐다. 전반 42분 샤펠버그,가 손흥민의 패스를 받아 왼발 슛을 날렸지만 골키퍼 선방에 막혔다. 추가시간 1분 손흥민의 슛도 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 추가시간 분, 부앙가가 닐슨의 왼쪽 크로스를 골문 앞에서 슈팅으로 연결했으나 빗맞으며 골대를 벗어났다. 전반은 LA FC가 1-0 앞선 채 끝났다.

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후반 10분, 뉴욕이 소포, 코웰, 추포모팅을 동시에 빼고 미자히르 히메네스, 호르헤 루발카바, 줄리안 홀을 동시에 교체하며 변화를 꾀했다. LA FC도 후반 15분 샤펠버그와 테리를 빼고 이고르 제수스, 아르민도 지프를 투입하며 2선과 중원에 변화를 가미했다.

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후반 33분, 잠잠하던 경기장이 시끌시끌해졌다. 박스 안 좌측 대각선 지점에서 손흥민이 마음 놓고 왼발로 때린 슈팅이 크로스바를 강타했다. 손흥민은 옆에 있던 심판의 어깨에 손을 올리며 진한 아쉬움을 토로했다.

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흐름을 탄 손흥민이 33분 박스 안에서 다시 기회를 잡았다. 뉴욕 수비수 체를 앞에 두고 왼발 슛을 날렸으나, 손흥민의 패턴을 꿰뚫은 체의 블록에 막혔다. 35분 손흥민의 슈팅도 무위에 그쳤다. 40분 상대 박스 밖 가운데 지점에서 간결한 드리블로 두 명을 따돌리고 박스 안까지 침투했으나 슈팅 전 마지막 터치에 실패해 아쉬움을 삼켰다. 43분 손흥민의 헤더슛도 골문을 벗어났다. 후반 추가시간 6분, 페널티 아크에서 때린 지프의 왼발슛이 그대로 골망에 빨려들어갔다. 경기는 그대로 LA FC의 2대0 승리로 끝났다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com