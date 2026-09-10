손흥민처럼 되고 싶은 日 논란의 슈퍼스타 미쳤다! EPL 구단 재계약 거절 깜짝 선택...FA 초대박 노려

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 에이스 미토마 카오루가 부진한 가운데, 더 큰 구단으로 이적을 원하는 것으로 보인다

영국 팀토크는 9일(한국시각) '브라이튼에서 활약 중인 일본 국가대표 미드필더 미토마의 장기적인 미래가 불투명해졌다. 소식통에 따르면 미토마는 현재 재계약에 서명할 가능성이 낮으며, 브라이튼은 이르면 오는 1월 이적시장에서 그와 아쉬운 이별을 맞이해야 할 상황에 처해 있다'고 보도했다.

매체는 '현재 29세인 미토마는 2023년 10월 4년 연장 계약을 체결하여 2027년 6월 30일까지 계약되어 있다. 당시 계약으로 그는 주급 약 8만 파운드(약 1억 4천만원)를 받는 구단 내 고액 연봉자 중 한 명이 되었다. 그러나 계약 기간이 단 1년밖에 남지 않은 상황에서 기류가 바뀌었다'고 언급했다.

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브라이튼은 미토마와의 재계약을 원했다. 사령탑 파비안 휘르첼러는 지난 3월 미토마와 재계약을 두고 협상을 진행 중이라고 밝힘과 동시에 미토마가 팀에 오랫동안 남아주길 희망한다는 입장을 전했다.

당시 그는 "여전히 협상이 진행 중이지만, 구단에 매우 중요한 부분들에 집중하고 있다. 이는 선수 입장에서도 마찬가지일 것"이라며 "그는 브라이턴을 위해 최선을 다하길 원하며 완전히 헌신하고 있다. 매 훈련 세션과 경기마다 최선을 다하는 모습에서 이를 확인할 수 있으며, 따라서 그것이 지금의 주된 초점"이라고 언급한 바 있다.

하지만 팀토크는 이후 양측의 입장 차가 좁혀지지 않고 있다고 설명했다. '브라이턴에 안타깝게도 이후 의미 있는 진전은 정체되었으며, 소식통에 따르면 미토마는 자신을 향한 타 구단들의 높은 관심 때문에 더 이상의 장기 재계약을 주저하고 있는 것으로 알려졌다. 계약 기간이 불과 6개월 남게 되는 내년 1월에 저렴한 이적료로 떠나거나 내년 여름 자유계약(FA)으로 이탈하는 시나리오가 훠르첼러 감독과 구단 수뇌부에게 매우 현실적인 우려로 다가오고 있다'고 전했다,

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미토마가 브라이튼과의 재계약을 원하지 않는 이유는 빅클럽에 도전할 수 있는 마지막 시기이기 때문이다. 곧 30대 진입을 바라보는 미토마라서 지금이 아니라면 빅클럽 도전은 어려운 게 사실이다.

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문제는 미토마의 경쟁력. 지난 시즌부터 지독하게 부상이 시달린 미토마는 이번 시즌 초반도 부상으로 결장 중이다. 최고의 시즌을 보냈던 2024~2025시즌에도 미토마의 파괴력은 잉글랜드 프리미어리그 정상급은 아니었다. 이미 그런 선수였다면 지금까지 브라이튼에 남아있지도 않았을 것이다. 심지어 미토마는 이번 여름 일본에서 교통사고까지 내 사법 리스크까지 지니고 있는 상황. 큰 사고가 아니었다고 해도, 이적 과정에서 득이 될 건 없다.

이미 EPL 빅클럽들은 토트넘을 제외하면 왼쪽 윙어가 확실하다. 굳이 미토마를 영입할 이유가 크지 않다. 브라이튼을 떠나려는 미토마의 선택은 커리어 상향을 이뤄낼 수 있을까.