'1골 1도움' 추가하면 '10-10' 이동경, 토종 최초 역사…울산, '1승1패' 인천 시즌 첫 홈 3연승 도전

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 울산 이동경 득점/ 골 세레머니/ photo by jeongsoo Kim

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC서울/ 울산 이동경/ 코너킥/ photo by Jaehoon Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]'절대 1강' FC서울을 낚은 울산 HD가 2연승에 도전한다.

울산은 12일 오후 4시 30분 문수축구경기장에서 인천 유나이티드와 '하나은행 K리그1 2026' 29라운드를 치른다. 8일 FC서울(승점 59)에 1대0 승리한 울산은 2위를 탈환했다. 승점 44점을 기록했다. 서울과의 승점 차는 15점이다. 여전히 멀다.

인천도 지난 라운드에서 부천FC를 2대1로 꺾고 3경기 무승(1무2패)에서 탈출했다. 승점 37점으로 7위에 자리했다. 울산과 인천은 이번 시즌 두 차례 대결에서 1승1패로 호각세다.

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두 팀 모두 원정에서 웃었다. 울산이 4월 11일 인천에서 2대1로 승리했고, 인천은 7월 21일 울산에서 2대1로 미소 지었다. 2경기 모두 추가 시간이 골이 터져 희비가 엇갈렸다. 최근 10경기 전적도 3승4무3패인 만큼 치열한 승부가 예상된다.

울산은 서울전에서 앞선 2경기(김천 상무·제주 SK)와 달리 스리백을 들고 나왔다. 강력한 전압 압박과 볼 스피드를 배가한 패스, 좌우를 윙백들의 적극적인 공격 가담을 통한 크로스, 문전 침투 등 다양한 패턴 플레이와 공격 전개로 쉼 없이 상대를 몰아쳤다. 후반 38분 이동경의 절묘한 왼발 크로스를 심상민이 다이빙 헤더 득점으로 연결해 신승했다.

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울산은 이날 승리로 2024년 7월 13일(1대0 승) 이후 787일 만에 홈에서 서울을 꺾으며 웃었다. 베테랑 심상민은 울산 데뷔골을 신고, 2016년 9월 17일 서울 이랜드 소속으로 안산 무궁화전 이후 10년, 정확히 3643일 만에 프로 통산 2호 골을 신고했다.

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울산은 최근 홈에서 김천과 서울을 연달아 격파, 인천에 승리할 경우 이번 시즌 처음으로 '홈 3연승'을 달성한다. 이동경의 대기록 관심이다.

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그는 서울전에서 왼발 크로스로 1도움을 추가했다. 이번 시즌 27경기에 출전해 9골 9도움으로 현재 K리그1 공격 포인트 1위와 도움 부문 1위를 달리고 있다. 이제 1골 1도움만 추가하면 K리그 국내 선수 최초 두 시즌 연속 10(골)-10(도움) 클럽 고지에 오른다. 이번 시즌 인천과 두 차례 맞대결에서 2경기 연속 공격 포인트(1골 1도움)를 기록했던 그가 3경기 연속 공격 포인트와 대기록에 도전한다.

최근 포백과 스리백을 혼용하면서도 전혀 흔들림 없는 울산의 방패도 관전 포인트 중 하나다. 수문장 조현우는 서울전에서 유효슈팅 7개를 모두 선방했고, 김영권-정승현-서명관으로 이어진 스리백은 투혼을 발휘하며 2경기 연속이자 시즌 6경기째 클린시트를 기록했다. 인천전에서 짠물 수비로 3경기 연속 클린시트를 노린다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com