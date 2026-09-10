서울 이랜드, 뉴발란스와 함께하는 여성·키즈 풋살 축제 '2026 레울컵' 참가팀 모집

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 10월10일 서울 양천구에 위치한 해마루축구장에서 공식 후원사 뉴발란스와 함께 '2026 레울컵'을 개최한다.

레울컵은 서울 이랜드가 축구 저변 확대와 생활축구 활성화를 위해 운영하는 아마추어 여성·유소년 풋살대회로 올해 4회째를 맞는다. 지난해 대회에는 성인 여성부가 모집 하루 만에 조기 마감되며 높은 인기를 보이기도 했다.

대회 참가 규모는 여성 성인부 16팀, 키즈 저학년부(초등 1·2학년) 8팀, 키즈 고학년부(초등 3·4학년) 8팀 등 총 32개 팀 400여 명이다. 대한축구협회 선수 등록 이력이 없는 순수 아마추어만 참가할 수 있다.

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경기는 여성 성인부 6인제, 키즈 저·고학년부 7인제로 진행된다. 팀당 등록 인원은 여성 성인부 6명에서 11명, 키즈 저·고학년부 7명에서 12명이며 지도자는 팀당 1명까지 등록할 수 있다.

경기는 한국풋살연맹(KFL) 규칙에 따라 진행된다. 예선과 토너먼트는 전·후반 구분 없이 15분 단판으로 치르고 결승전은 전·후반 각 10분과 하프타임 5분으로 운영된다. 토너먼트에서 승부를 가리지 못하면 승부차기로 승자를 정한다.

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참가 신청은 9일 오후 2시부터 25일 오후 2시까지 서울 이랜드 공식 홈페이지와 앱을 통해 선착순으로 접수한다. 참가비는 팀당 15만 원이며 참가자 전원에게 기념 메달을 증정할 예정이다.

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각 부 우승팀에게는 뉴발란스 온라인 상품권 100만 원권이 주어진다. 준우승팀은 여성 성인부 60만 원, 키즈 저·고학년부 각 40만 원권이 제공되고 공동 3위 팀에게는 10만 원권이 지급된다.

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시상식은 10월 18일 목동운동장에서 열리는 김해와의 홈경기 당일 행사로 진행된다. 수상팀은 프로 경기가 열리는 그라운드에서 팬들과 함께 우승의 기쁨을 나누게 된다.

서울 이랜드 관계자는 "레울컵은 승패를 넘어 참가자들이 화합과 우정을 나누고 추억을 만드는 축제의 장이다. 올해도 많은 분들이 참여하셔서 축구를 통한 즐거움을 마음껏 누리시기를 바란다"고 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com