'韓 축구 최고 재능' 이강인 '새로운 7번' 화려한 등장 '8월의 골' 우뚝…리버풀 집중 견제 '거친 플레이에 고전' 안타까움 폭발

사진=EPA-EFE 연합뉴스

사진=스페인 프리메라리가 사무국 공식 채널 캡처

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이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 '화려한 신고식'이 또 한번 극찬을 받았다. 스페인 프리메라리가는 9일(이하 한국시각) 이강인의 아틀레티코 마드리드 데뷔전-데뷔골을 '8월의 골'로 선정했다.

라리가는 '이강인이 말라가를 상대로 팀의 승리를 이끈 환상적인 골을 터트려 수상의 영광을 안았다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 소속으로 기록한 자신의 첫 골이자, 하나의 걸작과도 같은 이 득점으로 올 시즌 이달의 골 첫 수상의 영예를 안았다'고 공식 발표했다. 이강인은 지난달 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 개막전에서 결승골을 꽂아 넣으며 팀의 2대0 승리를 이끌었다.

벤치에서 경기를 시작한 그는 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 그라운드를 밟았다. 이강인은 후반 25분 다비드 한츠코가 건넨 긴 크로스를 잡아 수비 3명을 따돌리고 강력한 왼발슛을 완성했다. 그는 아틀레티코 마드리드 공식 데뷔전에서 결승골을 기록하며 팀에 승리를 선물했다. 경기 최우수선수(MVP) 영광도 안았다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 '새로운 7번'의 화려한 등장을 알린 득점으로 '8월의 골' 주인공까지 차지하는 기쁨을 맛봤다.

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사진=AFP 연합뉴스

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아틀레티코 마드리드 '핵심'으로 우뚝 선 그는 10일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전에도 선발로 출격했다. 그는 스트라이커와 미드필더 역할을 병행하며 경기 초반부터 활발한 움직임을 선보였다. 결국 리버풀은 이강인 집중 견제에 나섰다. 이강인은 전반 28분 알렉시스 맥 앨리스터에 정강이를 걷어차였고, 전반 33분엔 버질 반 다이크에게 밟혀 축구화가 벗겨지기도 했다. 전반 막판엔 도미니크 소보슬러이에게 얼굴을 긁혔다. 그야말로 수난시대였다.

이강인은 후반 14분 알레한드로 그리말도와 교체돼 벤치로 물러났다. 59분 동안 패스 성공률 89%(25/28), 기회 창출 1회, 터치 37회 등을 기록했다. 스페인의 '문도데포르티보'는 '리버풀이 이강인을 상대로 지나치게 거친 플레이를 펼쳤다. 이강인은 다비데 마사 심판이 이를 묵인하는 가운데, 연이은 거친 파울로 사실상 경기에서 밀려나듯 물러나야 했다'고 안타까워했다. 아틀레티코 마드리드는 리버풀에 1대2로 역전패했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com