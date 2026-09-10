'놀랐다, 루크 쇼 팀 훈련 제외' UCL 데뷔 앞둔 맨체스터 유나이티드 감독 마이클 캐릭의 설명 "지난 에버턴전 여파, 추가 휴식을 준 것이다"

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Manchester United's Luke Shaw reacts REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Manchester United's English head coach Michael Carrick claps the fans after the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]"하루 더 휴식을 주는 것 뿐이다."

맨체스터 유나이티드 풀백 루크 쇼가 팀 훈련에서 빠졌다. 이걸 두고 무슨 문제가 있는 것 아니냐는 해석이 분분했다.

마이클 캐릭 맨유 감독은 11일 오전 4시(한국시각) 사바 바쿠(아제르바이잔)와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전을 앞두고 있다. 그는 10일(현지시각) 레프트백 루크 쇼가 팀 트레이닝에 불참한 이유를 밝혔다. 맨유는 3년 만에 챔피언스리그에 복귀했다. 캐릭 감독은 이번 경기가 챔피언스리그 데뷔전이다.

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epa13217217 Thierno Barry of Everton in action against Luke Shaw of Manchester United during the English Premier League match Everton FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 06 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

영국 현지 매체들은 사바 바쿠전 대비 트레이닝에 만 31세의 쇼가 참여하지 않은 것이 큰 화두가 됐다고 전했다. 맨유 경영진은 이번 여름 이적시장에서 풀백 포지션에 선수 영입을 하지 못했다. 알레한드로 발데(바르셀로나) 등 몇몇 선수 영입을 검토했지만 모두 실패했다. '오버 페이'를 걱정한 맨유가 소극적으로 임했다는 평가가 나왔다. 결과적으로 구단은 빽빽한 일정이 예정된 이번 시즌에 레프트백 백업이나 경쟁 상대를 영입하지 못했고, 팬들은 그 점을 우려하고 있다.

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United's Luke Shaw blocks a shot on goal by Everton's Harrison Armstrong Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

캐릭 감독은 사전 기자회견에서 팬들의 그런 걱정에 대해 "오늘 루크 쇼에게 추가적으로 회복할 시간을 주었을 뿐이다. 내일 상태가 어떤지 보겠지만, 지속되는 문제나 계획된 뭔가가 있는 건 아니다"라며 "단지 지난 경기 여파 때문이다. 선수마다 우리가 관리하는 개별적인 작은 문제들이 있고, 오늘 루크 쇼가 그중 한 명이다"고 말했다.

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루크 쇼는 지난 2025~2026시즌 맨유의 프리미어리그 38경기에 모두 선발 출전했다. 그가 2014년 입단 이후 처음으로 달성한 기록이다.

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Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

맨유는 직전 에버턴과의 리그 원정 경기서 후반 추가시간 6분에 동점골을 허용, 아쉽게 2대2로 비겼다. 쇼는 그 경기서 선발 출전해 후반 추가시간 1분, 마즈라위와 교체돼 나갔다. 맨유는 이번 시즌 리그 3경기서 1승1무1패로 출발이 부진하다.

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맨유는 사바 바쿠전 후 오는 14일 홈에서 맨체스터 시티와 더비 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com