'놀랐다, 루크 쇼 팀 훈련 제외' UCL 데뷔 앞둔 맨체스터 유나이티드 감독 마이클 캐릭의 설명 "지난 에버턴전 여파, 추가 휴식을 준 것이다"

맨체스터 유나이티드 풀백 루크 쇼가 팀 훈련에서 빠졌다. 이걸 두고 무슨 문제가 있는 것 아니냐는 해석이 분분했다.
마이클 캐릭 맨유 감독은 11일 오전 4시(한국시각) 사바 바쿠(아제르바이잔)와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전을 앞두고 있다. 그는 10일(현지시각) 레프트백 루크 쇼가 팀 트레이닝에 불참한 이유를 밝혔다. 맨유는 3년 만에 챔피언스리그에 복귀했다. 캐릭 감독은 이번 경기가 챔피언스리그 데뷔전이다.
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영국 현지 매체들은 사바 바쿠전 대비 트레이닝에 만 31세의 쇼가 참여하지 않은 것이 큰 화두가 됐다고 전했다. 맨유 경영진은 이번 여름 이적시장에서 풀백 포지션에 선수 영입을 하지 못했다. 알레한드로 발데(바르셀로나) 등 몇몇 선수 영입을 검토했지만 모두 실패했다. '오버 페이'를 걱정한 맨유가 소극적으로 임했다는 평가가 나왔다. 결과적으로 구단은 빽빽한 일정이 예정된 이번 시즌에 레프트백 백업이나 경쟁 상대를 영입하지 못했고, 팬들은 그 점을 우려하고 있다.
캐릭 감독은 사전 기자회견에서 팬들의 그런 걱정에 대해 "오늘 루크 쇼에게 추가적으로 회복할 시간을 주었을 뿐이다. 내일 상태가 어떤지 보겠지만, 지속되는 문제나 계획된 뭔가가 있는 건 아니다"라며 "단지 지난 경기 여파 때문이다. 선수마다 우리가 관리하는 개별적인 작은 문제들이 있고, 오늘 루크 쇼가 그중 한 명이다"고 말했다.
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루크 쇼는 지난 2025~2026시즌 맨유의 프리미어리그 38경기에 모두 선발 출전했다. 그가 2014년 입단 이후 처음으로 달성한 기록이다.
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맨유는 직전 에버턴과의 리그 원정 경기서 후반 추가시간 6분에 동점골을 허용, 아쉽게 2대2로 비겼다. 쇼는 그 경기서 선발 출전해 후반 추가시간 1분, 마즈라위와 교체돼 나갔다. 맨유는 이번 시즌 리그 3경기서 1승1무1패로 출발이 부진하다.
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맨유는 사바 바쿠전 후 오는 14일 홈에서 맨체스터 시티와 더비 경기를 갖는다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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