"한국인 선수가 한국 골문에 골 넣으랴" 히딩크 24년만에 입 열었다, '이탈리아전 골든골→페루자 방출' 제자 안정환 옹호, "토티-비에리-말디니 보유했다면 韓 쉽게 이겼어야지" 사이다 직격

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[스포츠조선 윤진만 기자]거스 히딩크 전 대한민국 축구대표팀 감독이 24년 전 벌어진 한국과 이탈리아의 2002년 한-일월드컵 16강전을 떠올리며 억울하게 소속팀에서 방출된 제자 안정환을 적극적으로 옹호했다.

이탈리아 매체 '디 마르지오'는 9일(한국시각), "한국과 이탈리아의 경기가 치러진지 24년이 지났지만, 여전히 그 경기는 화제의 중심에 있다. 2002년 6월 18일 대전에서 열린 이 경기에서 '아주리 군단'(이탈리아 대표팀 애칭)은 안정환의 골든골로 16강에서 탈락했다. 이 경기는 바이런 모레노 심판의 판정, 다미아노 토마시의 취소된 골, 프란체스코 토티의 충격적인 퇴장 등으로 큰 논란을 빚었다"라며 당시 한국을 이끈 히딩크 감독과 인터뷰를 진행했다. 16강에서 이탈리아를 2대1로 꺾고 8강에 오른 한국 히딩크호는 역사적인 4강 신화를 썼다.

'모레노가 심판 유니폼 안에 한국 대표팀 셔츠를 입고 있었다'라는 공격적인 질문을 받은 히딩크 감독은 "그런 질문은 별로 좋아하지 않는다. 일종의 편견이 섞여 있어서다. 모레노 심판은 전혀 잘못이 없다. 굳이 그런 식으로 따지자면, 전반전에 크리스티안 비에리가 팔꿈치로 가격했을 때 경고를 받았어야 한다. 모레노 심판은 그 장면도 놓쳤기 때문이다. 심판 탓을 하긴 쉽지만, 그 대단한 선수들로 한국을 겪었어야 한다. 경기력으로 한국을 압도했어야 마땅했다. 하지만 그러지 못했다"라고 했다.

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'디 마르지오'가 비에리, 프란체스코 토티, 잔루이지 부폰, 파올로 말디니 등 2002년 당시 이탈리아 대표팀의 중심축을 이룬 선수의 이름을 언급하며 '변명의 여지가 없다'라고 하자, "내 말이 바로 그거다. 그런 훌륭한 선수들을 보유했다면, 한국을 완파했어야 한다. 하지만 우리 팀은 자신감이 넘쳤고, 빠른 템포로 경기를 펼쳤다. 이탈리아는 우리가 그렇게 거세게 저항할 줄은 예상하지 못했을 것"이라고 했다.

이어 "축구에선 이길 때도 있고, 질 때도 있는 법이다. 당신들은 내게서 어떤 반응을 이끌어내려 하지만, 내 대답은 변함이 없다. 졌을 땐 신사답게 행동해야 한다"라고 직격했다.

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당시 이탈리아전에서 연장전에 헤더로 골든골을 넣은 안정환은 대회 후 당시 소속팀인 이탈리아 클럽 페루자에서 방출 통보를 받았다. 당시 페루자의 루치아노 가우치 회장은 '이탈리아 축구를 망친 선수에게 급여를 지급할 의사가 없다. 그자는 다시는 페루자에 발을 들여놓지 못할 것'이라고 했다. 히딩크 감독은 안정환이 자신을 키워준 이탈리아 축구를 배신했다는 지적에 불쾌감을 여과없이 드러냈다. 그는 "페루자에서 뛰던 선수가 그런 대우를 받았다는 건 정말 말도 안 되는 일이다. 그럼 (안정환이)경기에 뛰지 말았어야 했나? 골을 넣지 말았어야 했나? 그게 당신들 생각인가? 아니다. 이건 스포츠다. 안정환을 키웠다니…. 그는 한국인이기에 한국 대표팀에서 뛴 거다. 그럼 우리 팀 골대에 골이라도 넣었어야 했나? 아니다. 이건 스포츠다. 골든골을 넣고 팀이 승리했을 때는 기뻐해야 하고 환호해야 하는 것이다. 반면 패했을 때는 대범하고 신사적인 태도를 보여야 한다. 당시에 이탈리아가 그랬나?"라고 반문했다.

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한국이 월드컵 4강에 오른 비결에 대해선 "매일같이 이어진 강도 높은 준비 과정이 있었기에 FIFA 랭킹 72위에서 20위권까지 올라설 수 있었다. 우리는 매우 경쟁력 있는 팀이었다. 월드컵 1년 전만 해도 그렇지 않았지만 말이다. 나는 선수단을 구성하고 올바른 선택을 내릴 기회가 있었고, 다양한 유형의 선수들을 발탁했다. 월드컵을 앞두고 매우 긍정적인 준비 과정을 거쳤으며, 피지컬과 기술 면에서 우리는 최고의 팀 중 하나였다. 특히 피지컬 면에서 우리는 (다른 팀에 비해)우위에 있었는데, 매우 빠른 템포로 경기를 운영할 수 있었다. 유럽 팀들은 우리를 상대로 꽤 많은 어려움을 겪었다"라고 말했다.

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'디 마르지오'가 '대전에서의 경기가 없었다면, 베를린에서의 영광(2006년 독일월드컵 우승)도 없었을지 모른다'라고 하자, "축하한다. 결국 한국이 우승을 위한 발판을 마련해 준 셈이네"라고 조크했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com