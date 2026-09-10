[오피셜]'인천 비방용 걸개 논란' FC서울, 벌금 800만원 중징계 날벼락…상벌위 "K리그 상호 존중 문화 훼손" 판단

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상대 구단 비방용 걸개에 구단이 중징계를 받게 됐다.

한국프로축구연맹은 10일 상벌위원회를 열고 서울월드컵경기장 응원석에 걸린 인천 유나이티드 비방 현수막 논란에 대해 홈팀 FC서울측에 제재금 800만원을 부과했다.

상벌위는 'K리그 상벌규정은 연맹, 클럽, 선수, 팀 스태프, 관계자를 비방한 경우, 안전 가이드라인 등을 위반한 경우 해당 구단에 제재금을 부과할 수 있도록 되어있다. 또한, K리그 안전 가이드라인은 상대 팀을 비방하기 위한 공격적인 표현물 등을 반입 금지하도록 규정하고 있다'며 '상벌위는 팬들의 의사표현이 단순한 비판이나 의견제시 수준을 넘어 상대의 명예를 훼손하거나 모욕으로까지 비춰질 수 있는 경우 이는 단체행동이나 충돌로 이어질 위험이 있고, 상대 구단 등을 비방하는 악의적인 표현물을 게시하는 행위는 K리그가 지향하는 상호 존중의 문화를 훼손하는 행위에 해당한다고 보았다'라고 징계 사유를 설명했다.

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이어 'K리그 규정상 경기장 질서 유지에 문제가 발생할 경우 홈 구단이 이에 대한 책임을 부담하도록 하고있는 만큼, 상벌위는 관중 통제 및 질서 유지 등 관리책임을 다하지 못한 서울 구단에 대한 징계가 필요하다고 판단했다'라고 덧붙였다.

문제의 걸개는 지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 양팀간 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 등장했다. 인천이 자책골로 0대1로 패한 후, 서울의 일부 서포터는 '전달水+조건盜= 人賤UTD'라고 쓰인 걸개를 내보였다. 전달수 전 인천 대표이사의 이름 끝 글자를 물 수(水)로 바꿔 표기하고, 조건도 현 인천 대표이사의 이름 끝 글자를 도둑 도(盜)자로 바꿨다. '물 수(水)'는 전 전 대표 시절 인천 서포터의 서울전 물병 투척 사건, '도둑 도(盜)'는 조 대표의 셀프 연봉 인상 논란을 겨냥한 것으로 해석됐다.

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서울팬은 인천(仁川·어질 인, 내 천) 지역명도 사람 인(人)에 천할 천(賤), 즉, '천한 사람'으로 바꿔썼다. 이 걸개는 중계 화면에 고스란히 찍혔고, 곧바로 인천 지역을 비하했다는 비판이 쏟아졌다.

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인천 구단은 7일 성명서를 내고 "단순한 응원 문화의 범주를 명확히 넘어선 것"이라며 "행위자들에 명예훼손 및 모욕 행위에 따른 민형사상 책임을 묻는 방안을 적극 검토하겠다"고 말했다. "인천 지역명 자체를 모욕적 의미로 변형한 표현은 인천 시민들을 존중하지 않는 행위"라며 "전현직 대표이사를 특정한 표현 역시 사실관계와 무관하게 개인의 명예를 훼손할 소지가 있다"라고 목소리를 높였다.

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시민구단인 인천의 구단주인 박찬대 인천시장도 8일 "구단주로서, 인천시장으로서 우리 팬들과 인천 시민을 모욕하는 행위에 대해 분노와 깊은 유감을 표한다"며 "최소한의 존중이 없는 응원은 진정한 응원이라 할 수 없다. 이번 사태에 대해 재발 방지와 책임 조치가 제대로 이뤄질 때까지 단호하게 대응해나가겠다"라고 목소리를 높였다.

윤정환 인천 감독은 8일 부천과의 경기를 앞두고 "왜 그런 식으로 다른 팀을 비하하는지는 모르겠다. 내 선수 시절에는 이런 문화가 없었다. 걸개로 이렇게 싸우고자 들면 큰 문제가 될 수 있다"라고 말했다.

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해당 사실을 인지한 연맹은 7일 서울 구단에 경위서를 요청한 뒤 이를 토대로 상벌위 회부를 결정했고, 결국 제재금 800만원 중징계를 내렸다. 연맹은 '이번 사안을 계기로 각 구단과 협력해 상대 팀과 연고지를 존중하는 건전한 응원 문화를 정착시킬 방침'이라며 '안전하고 질서 있는 경기장 환경을 조성하는 한편, 향후 관중석 내 상대에 대한 비방이나 공격적인 표현물 게시 행위에 대해서는 경기 규정 및 안전 가이드라인 등에 따라 원칙적으로 엄정하게 대응할 계획'이라고 밝혔다.

한편, 연맹 상벌위는 음주운전 물의를 일으킨 부산 공격수 크리스찬에게 K리그 공식 경기 15경기 출장정지 및 제재금 400만원 징계를 내렸다. 크리스찬은 지난 7일 새벽 음주운전을 했고, 경찰의 음주 단속 결과 면허 취소 수준인 혈중알코올농도 0.141%가 측정됐다. 크리스찬은 다음 날인 8일 구단에 음주운전 적발 사실을 보고했고, 구단은 같은 날 연맹에 해당 사실을 신고했다.

지난달 29일 부천전에서 공식 기자회견에 무단 불참한 유병훈 안양 감독은 제재금 300만원을 부과받았다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com