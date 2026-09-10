"당연히 이길 생각, 우승하겠다!" 日 16년 만의 亞 정상 탈환 도전…'이민성호' 최대 라이벌 오이와 고 감독 "경험 쌓으려 출전하는 것 아니다"

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[스포츠조선 김가을 기자]오이와 고 일본 아시안게임 남자 축구 대표팀 감독이 대한민국을 경계했다.

일본 언론 '주니치스포츠'는 10일 '오이와 감독이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 우승을 목표로 지도론, 감독론 등을 얘기했다'고 보도했다.

일본은 1994년 히로시마 대회 이후 32년 만에 홈에서 아시안게임을 치른다. 오이와 감독이 이끄는 일본 남자 축구는 2028년 LA올림픽에 맞춰 21세 이하(U-21) 선수들로 스쿼드를 꾸렸다. 와일드 카드(24세 이상 선수)도 없다. 해외파 역시 단 4명에 불과하다. 일본 J리그 소속 16명, 대학생 선수 3명이 이름을 올렸다.

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오이와 감독은 "좋은 경험을 쌓기 위해 대회에 나가는 것이 아니다. 결과적으로 우승하고, 그것이 좋은 경험이자 좋은 발판이 되면 좋겠다. 다른 나라보다 어린 선수들로 나선다. 그럼에도 당연히 이길 생각으로 임한다. 우승할 생각으로 한다. 선수들을 그런 높은 기준으로 끌어 올리고 싶다"고 말했다.

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

'주니치스포츠'는 '홈에서 대회를 치르는 것은 중압감과의 싸움이기도 하다. 예를 들어 병역 특례 혜택이 적용되는 한국은 대회 4연패를 목표로 한다. 와일드 카드는 물론, 해외파도 9명이다. 필승 체제를 갖추고 있다. 일본은 긴장과 압박을 받아들이고, 숙적을 이겨야만 진화의 길을 열 수 있다'고 했다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에서 3연속 아시아 정상에 올랐다.

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오이와 감독은 "압박이 있지만, 선수들에게 '힘으로 바꾸겠다'고 얘기하고 있다"며 "공격도 수비도 상대 진영 안에서 축구를 하고 싶다. 골키퍼를 포함해 골을 빼앗는 것을 목표로 한다. 명확한 상황에서 상대에게 각각의 역할과 플레이를 발휘할 수 있다면 승리 확률이 높아진다"고 말했다. 일본은 조별리그 A조에서 홍콩(16일)-키르기스스탄(20일)-태국(23일)과 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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◇2026년 아이치-나고야 아시안게임 일본 대표팀 최종 명단(23명)

GK=피사노 알렉산드르 코토 호리오(나고야 그램퍼스), 고바야시 마사타카(마츠모토 야마가), 아라키 루이(감바 오사카)

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DF=우메키 레이(이마바리), 고스기 케이타(프랑크푸르트·독일), 츠치야 카이토(후쿠시마 유나이티드). 이치하라 리온(AZ 알크마르·네덜란드), 나가노 슈토(도쿄), 모리 소이치로(파지아노 오카야마), 사토 미히로(알비렉스 니가타), 오카베 타리크카나이 하야토(토요대)

MF=이시와타리 넬슨(신트 트라위던·벨기에), 야스다 켄신(V-바렌 나가사키), 이시이 히사츠구(쇼난), 오제키 유토(카와사키 프론탈레), 나카지마 요타로(산프레체 히로시마), 시마모토 유다이(시미즈 에스펄스)

FW=후루야 슈스케(도쿄 국제대), 은와디케 우체브라이언 세오(올보르 BK·덴마크), 후쿠나가 유야(교토 산업대), 요코야마 유메키(세레소 오사카), 미치와키 유타카(이와키), 이시바시 세나(쇼난 벨마레)