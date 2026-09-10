'발목+얼굴+뒷굼치 가격' 이강인 향한 리버풀 살인태클, 스페인 현지 폭발 "심판 뭐해? 왜 이렇게 관대해?"

사진캡쳐=TUDN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 리버풀과의 경기에서 상대의 집중 견제와 거친 파울에 시달렸다.

아틀레티코 마드리드는 10일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전에서 1대2로 역전패를 당했다. 원했던 결과로 출발하지 못한 아틀레티코다.

스페인 매체 문도 데포르티보는 경기 후 보도를 통해 이강인이 리버풀 선수들의 잇따른 거친 파울에 시달렸으며, 자칫 부상으로 이어질 뻔한 위험한 상황까지 겪었다고 전했다.

Advertisement

매체는 경기 초반 이강인의 활약을 먼저 칭찬했다. '이강인은 이날 경기 초반 단연 눈에 띄는 활약을 펼치며 흐름을 이끌었다. 한국 출신의 이 미드필더는 아틀레티코가 공 점유율을 지배하던 시간대에 핵심적인 역할을 수행했으며, 코케와 파블로 바리오스를 향한 지속적인 지원을 통해 팀이 경기 주도권을 잡고 선제골까지 기록하는데 기여했다'고 평가했다.

EPA연합뉴스

문도 데포르티보는 이강인의 이러한 활약을 감지한 리버풀 선수들이 곧바로 그를 향해 매우 거친 파울을 가하기 시작했다고 지적했다. '이 모든 상황이 이탈리아 출신 다비데 마사 주심의 관대한 판정 아래 진행됐다'며 주심의 판정을 지적했다.

Advertisement

문제의 장면은 전반 28분부터 시작됐다. 바리오스가 이강인에게 패스를 건네는 타이밍에 알렉시스 맥 앨리스터가 경합을 시도하면서 이강인을 향해 스터드를 들고 발목을 찍는 파울을 범했다. 해당 장면은 VAR 검토까지 거쳤지만 결국 단순 경고에 그쳤다.

Advertisement

AFP연합뉴스

이강인을 향한 리버풀의 강한 견제는 이제 시작이었다. 버질 반 다이크가 이강인의 뒤에서 접근해 견제하려가가 이강인의 뒷굼치를 밟아서 축구화까지 벗겨지는 장면이 나왔다. 자칫하면 발목 근육이나 아킬레스건이 다칠 수 있는 상황. 터치라인 부근 중앙 지역에서 발생한 상황이었지만, 주심은 경고를 줄 만한 파울조차 아니라고 판단하며 그대로 경기를 진행시켰다.

비슷한 장면은 몇 분 뒤 또다시 반복됐다. 전반 종료 직전 도미니크 소보슬러이가 측면에서 돌파를 시도하는 이강인을 향해 거칠게 들어오면서 팔로 얼굴을 가격했다. 참다 못한 이강인은 강하게 항의했으나, 경기장의 주심도, 화면으로 상황을 지켜본 VAR 심판도 아무런 추가 조치를 취하지 않았다.

Advertisement

'문도 데포르티보'는 이러한 집중 견제와 거친 파울이 이어지면서 이강인의 경기력이 점차 저하됐다고 분석했다. 결국 디에고 시메오네 감독은 59분 이강인을 교체하는 결정을 내렸다.