'메시 호위 무사' 아르헨티나 국대 미드필더 데 파울, MLS 경기 도중 레반도프스키에게 도발했다.."너 누구냐 바보야, 난 월드컵 우승했어"→어이 없다는 듯 그냥 웃었다

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 09: Rodrigo De Paul #7 of Inter Miami CF argues with Robert Lewandowski #9 of Chicago Fire during the MLS match between Chicago Fire FC and Inter Miami CF at Soldier Field on September 09, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 09: Rodrigo De Paul #7 of Inter Miami CF argues with Robert Lewandowski #9 of Chicago Fire during the MLS match between Chicago Fire FC and Inter Miami CF at Soldier Field on September 09, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]리오넬 메시(인터 마이애미)와 로베르토 레반도프스키(시카고 파이어)의 MLS(메이저리그사커) 첫 맞대결로 기대를 모았던 시카고-인터 마이애미전은 무승부로 끝났다. 그런데 경기 도중 레반도프스키와 호드리고 데 파울의 충돌이 더 큰 화제를 낳았다.

시카고와 마이애미는 10일(한국시각) 미국 시카고 솔져 필드에서 벌어진 2026년 MLS 맞대결에서 1대1로 비겼다. 홈팀 시카고가 전반 10분 터진 레반도프스키의 선제골로 기선을 잡았다. 마이애미는 후반 시작 3분 만에 메시의 도움을 받은 카세미루가 헤더골로 동점을 만들었다. 레반도프스키와 메시 둘다 선발 90분 풀타임을 소화했지만 승부를 가르지 못했다.

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 09: Robert Lewandowski #9 of Chicago Fire celebrates scoring his team's first goal during the MLS match between Chicago Fire FC and Inter Miami CF at Soldier Field on September 09, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

두 팀은 치열하게 싸웠다. 특히 골잡이에 대한 집중 견제가 이어졌다. 레반도프스키를 막기 위해 마이애미 선수들이 몸싸움을 강하게 걸었다. 마이애미 수비수 프라이가 레반도프스키를 손으로 강하게 밀어 넘어트렸다. 열받은 레반도프스키는 프라이 쪽으로 달려갔고, 양팀 선수들이 달려와 신경전이 커졌다. 이 과정에서 '메시 호위무사'로 유명한 아르헨티나 국가대표 미드필더 데 파울(마이애미)까지 가세했다. 그는 레반도프스키를 바라보며 코앞에서 "너 누구냐, 바보야. 난 코파 아메리카 두 번, 월드컵 한 번 우승했어. 넌"이라고 말해 도발한 것처럼 보인다고 스페인 매체 마르카가 전했다. 레반도스프키는 어이가 없다는 듯 웃어 넘겼다. 레반도프스키는 폴란드 국가대표 공격수로 오랜 기간 활동했지만 이렇다할 우승 커리어는 없다. 데 파울은 레반도프스키의 그 점을 긁어버렸다.

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CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 09: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF greets Robert Lewandowski #9 of Chicago Fire during the MLS match between Chicago Fire FC and Inter Miami CF at Soldier Field on September 09, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

데 파울을 마이애미로 이적하기 전 스페인 아틀레티코 마드리드에서 뛰었다. 레반도프스키는 지난 시즌까지 FC바르셀로나에서 공격을 이끌었다. 이번 여름 이적시장에서 시카고 유니폼을 입었다.

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 09: (L-R) Rodrigo De Paul #7, Lionel Messi #10 and Luis Suarez #9 of Inter Miami CF arrive at the stadium prior to the MLS match between Chicago Fire FC and Inter Miami CF at Soldier Field on September 09, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

10일 오후 4시 현재, 마이애미(승점 44)는 동부 컨퍼런스리그 2위, 시카고(승점 39)는 4위를 달렸다. 선두는 내슈빌(승점 53)이다. 메시는 18골(11도움)로 득점 선두를 달리고 있다. 레반도프스키는 6골(2도움)을 넣고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com