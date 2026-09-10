[공식입장]"죄송합니다" FC서울, 인천 비방 걸개 게시 논란 사과→제작 팬 대표자 홈경기 출입 제한 '자체 징계'

사진=FC서울 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 최근 불거진 '비방 걸개' 논란에 공식 입장을 전했다. 자체 징계도 결정했다.

서울은 10일 공식 채널을 통해 '지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천유나이티드와의 경기 종료 후 홈 N석에 게시된 걸개와 관련해 입장을 전합니다. 먼저 해당 걸개에 담고자 했던 본래의 의도와는 별개로, 그 표현이 특정 지역과 지역민을 비하하는 의미로 받아들여질 수 있다는 점을 FC서울은 무겁게 받아들이고 있습니다. 이로 인해 상처와 불편함을 느끼셨을 인천시민과 인천유나이티드 구단 및 팬 여러분께 진심으로 사과드립니다'고 사과했다.

서울은 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천과의 '하나은행 K리그1 2026' 대결에서 1대0으로 이겼다. 승리 뒤 홈 서포터석에 '전달水+조건盜=人賤UTD'라고 쓰인 걸개가 걸렸다. 전달수 전 인천 대표이사 시절 물병 투척 논란을 겨냥한 듯 이름 끝 글자를 물 수(水)로 바꿨다. 조건도 현 인천 대표이사의 셀프 연봉 인상 논란을 비아냥거리듯 도둑 도(盜)자로 바꿨다. 인천(仁川·어질 인, 내 천) 지역명도 사람 인(人)에 천할 천(賤), 즉, '천한 사람'으로 바꿔 썼다. 이 걸개는 중계 화면에 고스란히 담겼고, 곧바로 인천 지역 전체를 비하했다는 비판이 쏟아졌다.

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한국프로축구연맹은 10일 상벌위원회를 열고 '팬들의 의사표현이 단순한 비판이나 의견제시 수준을 넘어 상대의 명예를 훼손하거나 모욕으로까지 비춰질 수 있는 경우 이는 단체행동이나 충돌로 이어질 위험이 있다. 또 상대 구단 등을 비방하는 악의적인 표현물을 게시하는 행위는 K리그가 지향하는 상호 존중의 문화를 훼손하는 행위에 해당한다'며 서울에 제재금 800만원을 부과했다.

사진=중계 화면 캡처

서울은 '구단 확인 결과 해당 걸개는 경기 당일 일부 팬 소모임 구성원들이 경기장 내에서 즉흥적으로 제작해 게시한 것으로 파악됐습니다. 구단은 이번 사안을 엄중히 받아들이고 재발 방지에 대한 경각심을 높이기 위해 해당 소모임 대표자의 FC서울 홈경기 출입을 제한하기로 결정했습니다. 서울은 축구장에서 펼쳐지는 치열한 경쟁과 뜨거운 응원이 K리그를 만들어가는 중요한 문화라고 생각합니다. 하지만 그 경쟁과 응원의 바탕에는 반드시 상대에 대한 존중이 있어야 한다고 믿고 있습니다. 서울부터 우리의 응원문화를 다시 돌아보겠습니다'고 했다.

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이어 '앞으로 서울월드컵경기장에서는 상대의 역사와 정체성을 왜곡하거나 폄훼하는 표현, 지역과 지역민에 대한 비하, 상대를 향한 멸칭과 모욕의 언어가 더 이상 자리 잡지 않도록 더욱 세심하게 살피고 관리하겠습니다. 이를 위해 경기장 내 응원 표현물에 대한 모니터링과 현장 대응을 강화하는 한편, 수호신과의 지속적인 소통을 통해 보다 성숙한 응원문화가 자리 잡을 수 있도록 함께 노력하겠습니다. 아울러 서울은 이러한 노력이 어느 한 구단과 팬들에게만 머무르지 않고 K리그 전체의 변화로 이어지기를 희망합니다. 경쟁과 응원은 더욱 뜨겁게 하되 서로에 대한 존중은 지켜지는 건강한 응원문화가 K리그에 자리 잡을 수 있도록, 서울 역시 그 책임과 역할을 다하겠습니다. 다시 한번 인천시민과 인천유나이티드 구단 및 팬 여러분께 진심으로 사과드립니다'고 연거푸 사과했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com