"충격" 이럴 수가! '1억2300만 파운드 투자했는데…' 리버풀 선발 첫 경기서 최악의 골 결정력→부상 OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]브래들리 바르콜라가 리버풀(잉글랜드) 첫 선발 경기에서 부상했다.

안도니 이라올라 감독이 이끄는 리버풀은 10일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 첫 경기에서 2대1로 역전승했다.

바르콜라는 이날 4-2-3-1 포메이션의 오른쪽 날개로 선발 출격했다. 리버풀 이적 뒤 첫 선발 경기였다. 그는 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 리버풀에 합류했다. 현지 언론에 따르면 바르콜라의 이적료는 무려 1억2300만 파운드에 달한다. 선발로 나선 바르콜라는 팀이 2-1로 앞서던 후반 13분 스프린트 뒤 주저앉았다. 더는 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 빅토르 무뇨스와 교체돼 벤치로 물러났다.

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영국 언론 '더선'은 '바르콜라가 리버풀 첫 선발 경기에서 우려스러운 부상을 했다. 왼쪽 종아리를 움켜쥐며 경기장을 떠나야 했다. 리버풀은 그를 영입하기 위해 1억2300만 파운드를 투자했다'고 보도했다.

다행히 심각한 부상은 아닐 수 있다는 희망적 의견이 나왔다. 바르콜라가 경기장을 빠져나오며 감독에게 "쥐가 났다(cramp)"고 말하는 모습이 포착된 것이다.

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경기 뒤 이라올라 감독은 "그에게 쥐가 난 것인지 물었더니 그렇다고 답해서 안심했다. 단순한 쥐였다. 바르콜라가 비시즌 동안 경기를 전혀 소화하지 못했다. 그를 다소 무리하게 기용한 면이 있다. 우리는 그가 뛰길 원했지만, 그저 할 수 있는 만큼만 해달라고 주문했다. 3일 뒤 또 다른 경기가 있다"고 말했다.

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'더선'은 '이날은 바르콜라에게 아쉬운 경기기도 했다. 골키퍼와 1대1로 맞서는 결정적 기회를 잡았으나 슈팅이 골문 안으로 향하지 않았기 때문이다. 그의 슈팅은 벗어났고, 많은 팬은 1억2300만 파운드라는 거액의 이적료를 생각할 때 그런 기회는 반드시 득점으로 연결해야 한다고 느꼈을 것'이라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com