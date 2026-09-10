"사과드립니다" FC바르셀로나 '6500만 파운드 스타' 로드리, 발렌시아 조롱 논란→결국 사과 엔딩 "악의적 왜곡 의도 전혀 없었다"

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[스포츠조선 김가을 기자]로드리(FC바르셀로나)가 고개를 숙였다.

영국 언론 '데일리메일'은 10일(이하 한국시각) '로드리가 발렌시아(스페인)를 혹독하게 조롱하는 영상이 유출된 뒤 사과했다. 그는 발렌시아의 실력이 형편없다고 폄하한 발언이 유출되자 해당 팀의 선수들과 팬들께 사과를 전했다'고 보도했다.

한지 플릭 감독이 이끄는 FC바르셀로나는 지난 6일 스페인 발렌시아 메스타야의 누 메스타야에서 열린 발렌시아와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 5대0으로 크게 이겼다.

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경기 뒤 논란이 벌어졌다. '데일리메일'은 '로드리는 FC바르셀로나가 발렌시아를 5대0으로 대파하는 경기 중 교체돼 나오면서 상대를 조롱하는 모습이 포착됐다. 스페인 방송사는 각종 기술을 활용해 로드리가 상대를 정말 형편없다(really poor)고 표현한 내용을 파악해냈다. 로드리는 페예노르트(네덜란드)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 경기를 앞두고 공개 사과했다. 사태 수습을 위해 발렌시아의 주장에게 직접 전화를 걸었다고 밝혔다'고 했다.

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로드리는 "살다 보면 실수를 할 때가 있다. 그때는 나서서 사과해야 한다. 나의 말 때문에 불쾌감을 느낀 분들, 발렌시아 팬들과 선수들, 그리고 상처받은 모든 분들께 사과드리고 싶다. 친구이자 동료인 호세 가야(발렌시아)와 통화하며 용서를 구했다. 선수단 전체에도 사과했다. 또한, 그 발언은 놀라움을 표현한 것이었음을 분명히 하고 싶다. 나는 조롱하거나 악의적으로 왜곡하려던 의도가 전혀 없었다. 나는 발렌시아가 마땅히 있어야 할 자리, 즉 리그 최고의 클럽 중 하나로 돌아오기를 바란다. 그저 그 말을 하고 싶었을 뿐이다. 다시 한번 사과를 전한다"고 말했다.

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한편, 로드리는 이번 시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 FC바르셀로나에 합류했다. 영국 언론 'BBC' 등의 보도에 따르면 그의 이적료는 6500만 파운드 수준이다. 1996년생 로드리는 세계 최정상급 미드필더다. 그는 2024년 발롱도르를 거머쥐었고, 스페인 국가대표로는 유로2024, 2026년 북중미월드컵 정상에 올랐다. 특히 2026년 북중미 대회에선 스페인 선수로는 처음으로 골든볼을 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com