손흥민 충격 대반전! '토트넘 복귀' 진짜 가능한 일이었다…"포체티노 돌아왔다면 SON과 낭만적 재회 가능했어"

손흥민. 사진=BBC

토트넘 홋스퍼와 바이에른 뮌헨의 친선경기가 3일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 토트넘 손흥민이 슈팅을 하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com /2024.08.03/

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[스포츠조선 강우진 기자]올시즌 마우리시오 포체티노 감독이 토트넘 홋스퍼로 복귀했다면, 손흥민도 팀에 돌아올 수 있었을 것이라는 분석이 나왔다.

영국 더선은 10일(한국시각) '포체티노 감독이 토트넘으로 복귀했다면 팀은 지금과는 매우 다른 모습이었을 수도 있다'며 '그는 토트넘이 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)으로 강등됐더라도 자신에게 요청이 왔다면 돌아왔을 것이라고 밝혔다'고 보도했다.

토트넘 홋스퍼와 팀 K리그의 친선경기가 31일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 토트넘 손흥민이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com /2024.07.3

토트넘은 포체티노 대신 로베르토 데 제르비 감독에게 팀을 맡겼다. 팀을 강등권에서 벗어나게 하는 데 성공했지만 이번 시즌도 순탄치만은 않다. 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 아직 단 한 골도 넣지 못하고 있기 때문이다.

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매번 토트넘의 득점력이 고질적인 문제다. 손흥민의 빈자리가 생긴 이후 극복하고 있지 못하는 부분이다. 포체티노 감독이 복귀했다면 손흥민의 재영입도 충분히 가능한 이야기라고 매체는 주장했다.

더선은 '포체티노는 왼쪽 측면과 최전방에 과거 자신이 함께했던 선수들을 다시 불러 모으려 했을 가능성이 있다'며 '손흥민은 토트넘에서 포체티노와 낭만적인 재회를 할 수도 있었고, 여기에 트로이 패럿까지 합류할 확률이 있었다'고 주장했다.

사진=토트넘 홋스퍼

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단순히 손흥민의 보강만이 눈에 띄는 것은 아니다. 포체티노의 복귀가 중원에 타일러 아담스를 데려오는 결과를 냈을 것이라고 내다봤다. 포체티노는 미국 대표팀을 지휘하면서 중원에서의 아담스의 능력을 눈여겨봤다. 산드로 토날리보다도 현저히 적은 금액으로 효율 좋은 선수를 데려올 수 있었다는 설명이다. 여기에 마테우스 페르난데스(웨스트햄)를 영입하고, 코너 갤러거를 팀에 남겼을 것으로 전망됐다.

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수비진의 구성도 지금과 달랐을 것으로 예상됐다.

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매체는 '포체티노는 빠른 풀백을 선호하기 때문에 제드 스펜스의 이적을 막았을 것으로 보인다'며 '왼쪽 풀백으로는 벤 칠웰을 설득했을 가능성도 충분하다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com