일본 AG 감독이 '양민혁'을 뽑지 않을 이유, "한번 국대 선수는 영원한 국대. A대표에 안 뽑혔다고 다시 연령별 대표로 부르지 않아"

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2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 양민혁의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 윤진만 기자]오이와 고 일본 21세이하 축구대표팀 감독이 연령별 대표팀 선발 기준에 대해 명확히 밝혔다. 한국 축구가 참고할 만한 내용이다.

오이와 감독은 자국에서 펼쳐지는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 개막을 앞두고 일본 매체 '스포니치'와 단독 인터뷰에서 아시안게임에 나서는 각오, 선수단 운용 계획 등에 대해 밝혔다. 내년 3월이면 일본 A대표팀과 올림픽 대표팀 감독을 겸임할 예정인 만큼 인터뷰는 A대표팀에도 포커스가 맞춰졌다.

오이와 감독은 2030년 월드컵 출전을 목표로 하는 아시안게임 대표팀 선수들에게 자신의 존재가 자연스럽게 동기부여로 작용할 것이란 얘기에 "A대표팀 감독이 지켜보고 있다는 사실을 굳이 떠들고 다니지는 않지만, 제 직책의 특성상 자연스럽게 그런 상황이 조성되는 건 사실이다. 그리고 난 그게 나쁘지 않다고 본다. 다만 그걸 자신의 성장을 위한 동력으로 삼을지 말지는 전적으로 선수 본인에게 달린 문제"라고 말했다.

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오이와 감독은 늘 2028년 LA올림픽 출전이 가능한 연령대 선수들에게 항상 A대표팀 조기 발탁을 목표로 삼을 것을 주문해왔다. 지난 2024년 파리올림픽을 맡았을 때에도 'A대표팀을 거쳐 올림픽으로 가는 길'을 자주 언급했다. 이를 위해 'LA 세대'(LA올림픽을 준비하는 팀)를 대할 때는 해당 나이대 선수들이 A대표팀의 예비 자원이라는 인식을 심어주기 위해 'B팀'이라는 용어를 도입했다.

오이와 감독은 "선수들에게 자신의 위치를 확실히 인지시켜야 한다. 'B팀'이라는 용어를 의도적으로 사용하는 건 지체할 시간이 없다는 신호를 주기 위해서다. A대표팀의 기준은 1년 내내 꾸준한 경기력을 유지하는 것이다. 유럽 빅5 리그 같은 최상위 리그에서 주전 경쟁을 펼치고, 대표팀 일정을 마치고 소속팀에 복귀하자마자 곧바로 다시 경기에 나설 수 있어야 한다. 나는 선수들에게 이렇게 말한다. 'A대표팀의 기준은 너희가 상상하는 것과 다르다. 그 수준을 결코 과소평가하지 마라'"라고 했다.

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LA 세대 주축은 공격수 고토 게이스케(프라이부르크)와 시오가이 겐토(볼프스부르크)로, 두 선수 모두 2026년 북중미월드컵을 경험했다. 오이와 감독은 A대표팀의 기준을 명확히 보여주기 위해 한 가지 특별한 원칙을 세웠다. "설령 A대표팀에 선발되지 않더라도, 다시 우리 팀(LA 세대)에 불러들이지 않을 거다. '너희는 이제 A대표팀에 속한 선수들이다'라는 메시지를 주는 거다. 상위 대표팀에 뽑히지 않았다고 해서 다시 우리 팀으로 내려와야 한다는 생각에는 동의하지 않는다"라고 했다.

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예컨대, 오이와 감독은 A대표팀을 경험한 뒤 대한민국 아시안게임 대표팀에 발탁된 배준호(스토크시티) 양민혁(베스테를로) 등을 되도록 뽑지 않는다. 그는 이번 아시안게임 최종명단을 와일드카드 없이 전원 21세 이하로 구성했는데, 해외파 4명 중 A대표팀에 데뷔한 선수는 없다. 해외파는 수비수 코스기 케이타(아인트라흐트 프랑크푸르트), 이치하라 리온(알크마르), 미드필더 이시와타리 넬슨(신트트라위던), 공격수 은와디케 우체(AaB)로 구성했다. 대학생 선수도 4명 뽑았다.

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오이와 감독은 "우리 'B팀' 선수들이 기회를 잡고 성공을 향한 열망을 보여준다면, A대표팀의 전력도 강화될 것이다. 그들이 계속해서 더 높은 곳을 향해 나아가길 바란다"라고 당부했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com