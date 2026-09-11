아스널 초대형 오피셜 임박! '뱅거급 영향력' 아르테타 감독 재계약 임박…아스널서 10년 채운다→연봉 급상승 유력

미켈 아르테타 아스널 감독. 사진=BBC

Soccer Football - UEFA Champions League - Napoli v Arsenal - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - September 9, 2026 Arsenal's Martin Odegaard with manager Mikel Arteta REUTERS/Ciro De Luca

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널과 아르테타 감독의 재계약이 임박했다. 아르테타는 지난 2019년 12월 아스널 감독으로 선임된 이후 6년 넘게 팀을 이끌고 있다.

영국 BBC는 10일(한국시각) '아스널의 이적시장에 대한 평가는 엇갈리지만, 다음 계약이 얼마나 중요한지에 대해서만큼은 누구도 이견이 없을 것'이라며 '구단은 미켈 아르테타 감독과의 재계약 합의를 최종적으로 마무리하는 과정에 들어갔다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

최근 협상은 진전을 보이고 있으며, 관계자들 사이에서는 아르테타 감독이 재계약할 것이라는 확신이 자리 잡고 있다고 한다. 아르테타는 지난달 자신의 미래를 둘러싼 부정적 추측을 일축했다.

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그는 "모두가 계약 시점이 문제가 되지 않을 것이라고 편안하게 생각하고 있다"며 "나 역시 분명히 이곳에 남고 싶고, 이곳에서 매우 행복하다"고 말했다. 이어 "구단에서도 나와 같은 생각을 하고 있다고 느낀다"며 "그렇기 때문에 모든 일이 매우 자연스러운 방식으로 진행되고 있는 것"이라고 덧붙였다.

아르테타가 구단과 새 계약에 합의하게 되면 그는 세계적인 수준의 연봉을 받는 감독 중 한 명이 될 것으로 예상된다. 아스널은 현재 계약보다 그의 조건을 대폭 개선하기로 했다고 한다. 현재 아르테타의 계약은 연봉 1000만파운드(약 182억원)에 UEFA 챔피언스리그 진출 시 500만파운드(약 91억원)의 추가 보너스를 받는 조건이다.

로이터연합뉴스

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아스널 팬들에게는 공식 발표가 빨리 나올수록 좋다. 지금의 계약이 9개월밖에 남지 않았기 때문이다. 아르테타는 아스널 부임 이후 UEFA 챔피언스리그 진출권과는 거리가 멀었던 아스널을 완전히 탈바꿈시켰다. 그리고 지난 시즌에 아스널을 22년만의 프리미어리그 우승으로 이끌며 결실을 맺었다.

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아스널은 이번 시즌에도 강력한 리그 우승 후보로 꼽히고 있으며, 구단 역사상 첫 UEFA 챔피언스리그 트로피까지도 노리고 있다.

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매체는 '과거 아르센 벵거가 그랬던 것처럼 아르테타는 현재 아스널에서 단연 가장 영향력 있는 인물'이라며 '그의 영향력은 구단 곳곳, 그리고 무엇보다 선수단 전체에 깊이 스며들어 있다'고 평가했다.

이번 재계약이 성사된다면 아르테타는 아스널에서 도합 10년을 채울 것으로 예상된다. 그가 구단 역사상 가장 성공한 감독으로 남게될 수 있을지 이목이 쏠린다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com