슬로베니아 분노 폭발! "쿠냐 치우고 셰슈코 선발 넣어"…캐릭 감독 결정 비판→"몸 상태 끌어올리려 한 것일 뿐"

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 강우진 기자]슬로베니아 매체들이 벤야민 셰슈코 대신 마테우스 쿠냐를 기용하고 있는 마이클 캐릭의 결정을 비난했다.

영국 팀토크는 10일(한국시각) '캐릭이 셰슈코 대신 쿠냐를 최전방 공격수로 기용하고 있어 슬로베니아 언론이 분노했다'고 보도했다.

셰슈코는 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 교체 선수로 세 차례 출전했다. 셰슈코는 지금까지 한 골을 기록했다.

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쿠냐는 올 시즌 맨유에서 중앙 공격수 역할을 맡고 있다. 그는 본래 스트라이커가 아니다. 측면과 세컨드 스트라이커, 공격형 미드필더 역할을 소화하는 선수다. 그는 이번 시즌 스트라이커로 출전한 경기에서 한 골도 넣지 못했다. 지난 6일 있었던 리그 에버턴전에서도 쿠냐는 최전방 공격수로 선발 출전했다. 셰슈코는 후반 25분 쿠냐를 대신해 교체 투입됐고, 후반 종료 직전 골을 터뜨렸다. 맨유는 에버턴과 2-2 무승부를 거뒀다.

Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha looks on during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

슬로베니아가 분노한 이유는 온전한 스트라이커가 있는데 왜 쿠냐에게 맞지 않는 옷을 강요하냐는 것이었다. 맨유는 11일 오전 4시 사바흐(아제르바이젠)과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 1라운드를 앞두고 있다. 약체로 평가되는 팀과의 대결인 만큼 셰슈코가 선발로 나설 가능성은 크다. 만약 이번에도 쿠냐를 선택한다면 슬로베니아의 인내심은 한계에 다다를 수 있다.

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슬로베니아 매체들은 "챔피언스리그가 돌아왔다! 셰슈코는 감독의 시스템에 희생된 선수인가?", "셰슈코는 쿠냐의 수치스러운 기록을 발판 삼아 날아오를까? 팬들은 캐릭 감독의 결정에 반대하고 있다", "셰슈코는 선발로 뛰어야 한다" 등 캐릭과 쿠냐를 비판하면서 셰슈코에게 기회를 줘야 한다고 주장 중이다.

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AFP연합뉴스

캐릭 감독은 셰슈코의 선발 출장 기회가 생길 것이라고 암시했다. 아직까지는 셰슈코의 몸상태가 완벽하지 않다고 판단해 기회를 제한한 것으로 풀이된다.

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캐릭은 "셰슈코의 선발 출장이 가까워지고 있다"며 "그가 빠져 있었던 시간이 길기 때문에 우리는 그의 상태를 관리하고 보살피면서 몸 상태를 끌어올려야 했다"고 주장했다. 이어 "그는 앞으로 모든 경기 출전 명단에 포함될 것"이라며 "그가 다음 단계로 나아가는 시점이 언제냐의 문제일 뿐"이라고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com