[오피셜]22세 미모의 여성 축구 감독 부임 '팔로워만 3만명' …"튀르키예 축구 역사상 최초" 2부소속이었던 유망팀

제이네프 메스탄 감독. 사진=제이네프 메스탄 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]튀르키예 구단 튀르구틀루스포르가 22세의 여성감독을 선임하며 큰 관심을 받았다.

영국 더선은 10일(한국시각) '튀르구틀루스포르는 제이네프 메스탄을 새로운 감독으로 선임하며 역사를 썼다'며 '매력적인 외모의 여성 감독에게 구단을 새로운 시대로 이끌라는 중책이 맡겨졌다'고 보도했다.

사진=제이네프 메스탄 SNS

축구 선수 출신인 메스타탄은 튀르키예 성인 남자팀을 이끄는 최초의 여성이 됐다. 튀르구틀루스포르는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 메스탄 감독의 선임을 공식적으로 확인했다.

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구단은 SNS를 통해 "우리 구단은 새로운 시즌의 구조와 목표에 따라 메스탄을 감독으로 선임하는 데 합의했다"며 "새롭게 구성된 팀과 기술적 작업을 이끌게 될 메스탄의 성공을 기원한다"고 밝혔다.

새롭게 메스탄 감독은 선수로 활동하는 동안 많은 팬들을 확보했다. 그녀의 SNS 팔로워는 약 2만7000명에 이른다. 메스탄은 2019년 선수생활을 카르시야카 BES 스포르에서 시작했다. 가장 최근인 2025년에는 보르노바 겐치 일디즐라르 스포르에서 뛰었다.

사진=제이네프 메스탄 SNS

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그녀가 지도자로 전향한 것은 두달도 채 되지 않았다. 튀르구틀루스포르는 지난시즌 6부리그로 강등된 뒤 반등을 노리고 있다. 튀르구틀루스포르는 2024~2025시즌을 4부리그에서 보냈지만, 두시즌 연속으로 강등되는 위기를 맞았다. 2001년까지만해도 2부리그에서 뛰던 유망한 팀이었다. 6부리그에서 뛰는 것은 구단 역사상 처음이다. 메스탄 감독 체제에서 치르는 구단의 역사적인 첫 시즌은 10월에 시작될 예정이다. 튀르키예 축구 역사에 획을 그은 그녀가 팀을 제자리에 돌려 놓을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com